Коронавирус в мире, последние новости на 5 февраля 2022 года: Перемирие не за горами

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Похоже, что Европу ждет «долгий период покоя» в борьбе с пандемией коронавируса. Такое предположение озвучил директор европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) д-р Ханс Клюге. Его предположения базируются на сочетании факторов – наступающей весне, менее тяжелом течении «омикрона» и высоким уровнем вакцинации европейцев. «Все это можно рассматривать как перемирие, которое может принести нам постоянный мир», - подытожил Клюге, сравнивший борьбу с COVID-19 с полноценным военным конфликтом.

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В Израиле выявлено как минимум 30 заражения штаммом коронавируса «лямбда» и два 2 случая - штаммом «мю». Оба штамма были обнаружены еще несколько месяцев назад. Их нашли в Южной Америке. Они не провоцируют тяжелое течение болезни и не слишком заразны. А по сему не вызывают у экспертов и ВОЗ обеспокоенности.

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В Испании планируют отменить обязательное ношение защитных масок на улице. Решение совет министров страны планирует принять 8 февраля, и уже на следующий день оно вступит в силу.

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Практически все ограничения снимают в Швейцарии: с 17 февраля там не нужны будут маски и QR-коды.

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Аналогичное решение приняло и правительство Швеции: бары и рестораны начиная с 9 февраля смогут работать там без ограничений, а в общественном транспорте в часы пик можно будет не надевать маску.

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Сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе не нужны теперь и в Чехии при входе в рестораны и аналогичные заведения. Также там прекратят обязательное тестирование на COVID-19, введенное ранее в школах и на ряде предприятий. А вот ношение масок в помещениях пока останется в числе ограничительных мер.

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Новая Зеландия, державшая из-за коронавируса свои границы закрытыми долгих два года, объявила, что начиная с конца февраля поэтапно начнет принимать иностранцев. Планировалось, что это произойдет ранее, но план постепенного открытия границ был нарушен волной «омикрон»-штамма.

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В ФРГ лингвисты подвели итоги года, определившие главный англицизм немецкого языка. Им стал глагол boostern (бустерить), обозначающий бустерную (дополнительную) прививку от COVID-19, которую необходимо сделать через несколько месяцев после полного вакцинирования.

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