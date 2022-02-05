Канье Уэст заявил, что Ким Кардашьян заставила его пройти тест на наркотики в день рождения их дочери

Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале 2021 года после почти семи лет брака. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канье Уэст объявил Ким Кардашьян войну за детей. Причем отношения с бывшей женой рэпер предпочитает выяснять публично – в Инстаграме. В пятницу, 4 февраля переписка экс-супругов превратилась в настоящую баталию, во время которой музыкант выдвинул против Ким немало обвинений.

Все началось с поста Канье по поводу съемок его старшей дочери Норт в TikTok. В конце прошлого года Кардашьян завела девочке аккаунт, на который сейчас подписаны больше 5 миллионов человек. Канье категорически против того, чтобы его восьмилетняя дочь светилась в соцсети. Музыкант не раз заявлял, что не давал на это своего разрешения. Рэпер выложил в Инстаграме пост, в котором попросил у армии своих фанатов совета в воспитании дочери.

- Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что мне делать с тем, что мою дочь против моей воли снимают в TikTok, - написал Уэст.

- Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что мне делать с моей дочкой, которую против моей воли снимают в TikTok, - написал Уэст в Инстаграме, выложив скрин видео своей дочери Норт.

Несколько часов спустя Ким нанесла мужу ответный удар. Она раскритиковала экс-супруга в своем Инстаграме за «постоянные нападки» на нее и обвинила Уэста в том, что своим заявлением он причинил «боль» семье, в которой она является «главным опекуном» над детьми.

- Как родитель, который является основным кормильцем и опекуном наших детей, я делаю все возможное, чтобы защитить нашу дочь, а также позволяю ей выражать свои творческие способности в той среде, в которой она хочет, под присмотром взрослых, потому что это приносит ей счастье, - написала Ким. - Я хочу урегулировать все вопросы, касающиеся наших детей, в частном порядке, и, надеюсь, он наконец сможет ответить третьему адвокату, который у него был за последний год, чтобы решить любые вопросы мирным путем.

В ответ Канье опубликовал снимок экрана с заявлением Ким и написал: «Что ты имеешь в виду под «основным опекуном»? Вся Америка видела, как ты пыталась похитить мою дочь в ее день рождения, не сообщив мне адрес вечеринки». Рэпер напомнил экс-супруге недавний случай, когда она скрыла от него место проведения праздника по случаю 4-летия их дочери Чикаго. Уэсту тогда пришлось разыскивать адрес вечеринки через соцсети, о чем узнал весь мир.

Кроме того, Канье публично обвинил Ким в том, что она заставила его пройти тест на наркотики в день рождения дочери.

- Ты поставила охрану в доме, когда я играл с моим сыном, а затем обвинила меня в краже. Мне пришлось пройти тест на наркотики после вечеринки в честь дня рождения Чикаго, потому что ты обвинила меня в том, что я был под наркотиками, - написал Канье Уэст Ким Кардашьян.

Напомним, Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале 2021 года после почти семи лет брака. Чтобы чаще видеться с детьми (их у Ким и Канье четверо), музыкант купил дом рядом с поместьем своей экс-супруги. Новая недвижимость артиста расположена через улицу от особняка, где он когда-то жил со своей семьей в городе Хидден-Хилс (округ Лос-Анджелес, Калифорния). Как сообщает портал Dirt, рэпер выкупил ранчо у обычной семьи, которой эта земля принадлежала с 1955 года. За участок и дом Канье выложил 4,5 миллиона долларов.