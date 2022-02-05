Владелец ремонтной мастерской рассказал о содержимом ноутбука сына Байдена

Ремонт компьютера, по словам мастера, превратился для него в кошмар. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Я определенно могу подтвердить, что он был пьян», - такими словами начинается рассказ Джона Макайзека, владельца компьютерной мастерской, расположенной в городе Уилмингтон (штат Дэлавер), в котором до переезда в Белый дом проживал президент США Джон Байден.

В мастерскую зашел Хантер Байден, сын нынешнего главы американского государства. И сдал для ремонта свой ноутбук.

Все это произошло 12 апреля 2019 года, незадолго до того, как его отец стал 46-м президентом Соединенных Штатов, сообщает FoxNews.

Ремонт компьютера, по словам Макайзека, превратился для него в кошмар: в ноутбуке было «поразительно много отвратительного домашнего порно». А еще документ, содержавший информацию о том, что Байден-младший получил $1,2 миллиона, числясь в украинской компании Burisma.

Перепуганный Макайзек позвонил в ФБР. Но спецагенты не спешили предпринимать какие-либо действия. «ФБР было больше заинтересовано в возврате компьютера владельцу, нежели в расследовании», - считает он.

Тогда владелец мастерской решил позвонил в офис Руди Джулиани, личного адвоката Дональда Трампа.

Только тогда в Америке и во всем мире узнали о темных делишках сына сначала участника президентской гонки, а затем и избранного президента США. На жестких дисках ноутбука были найдены гигантские объемы порнографии, записи домашнего порно с участием Хантера Байдена, находившегося в состоянии наркотического обвинения, а также его деловая переписка.

Эту историю Джон Макайзек рассказал журналистам американского телеканала Fox News, ведущим собственное расследование о причастности Байдена к коррупции.

Сам Байден-младший неоднократно заявлял, что не помнит об утере или сдаче в ремонт своего ноутбука, а в ФБР на запросы журналистов отвечают, что «проверка ведется».