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В мире5 февраля 2022 5:14

Британская казна заплатит за травмы, полученные преступником при попытке убийства

Несостоявшийся женоубийца получит 13500 фунтов стерлингов
Людмила ПЛОТНИКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Нетрезвый преступник слишком активно размахивал ножом.

Нетрезвый преступник слишком активно размахивал ножом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Великобритании, 36-летний Доринель Коджану, находящийся в тюрьме, подал в суд на государство. Он счел своим законным правом получение из госказны денежной компенсации за травмы, полученные им при попытке убийства своей жены.

В 2015 году Коджану, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался зарезать свою благоверную. Схватив длинный нож, он набросился на женщину и нанес ей тяжелые ранения в грудь и печень.

Орудие убийства преступник держал с такой силой, что рассек себе два пальца на правой руке, сообщает MailOnline.

Коджану задержали и отдали под суд. Женщина выжила, проведя почти полгода в больнице. Суд приговорил несостоявшегося убийцу к 11 годам тюрьмы.

Через пять лет отсидки адвокаты Коджану подали иск в суд. В нем они утверждали, что их подзащитный, поранивший руку, не получил в КПЗ квалифицированной медицинской помощи: порезы были столь глубоки, что требовалась операция.

Хирургического лечения преступнику, действительно, не оказали. И теперь травмированные пальцы не гнутся.

- Ранение было получено нашим подзащитным перед поступлением в тюрьму. На тот момент ему еще не предъявили никаких обвинений. Неважно, когда он получил он травму – открывал ли банку с консервированной фасолью или в бандитских разборках – но ему были обязаны оказать необходимую помощь. – говорится в иске.

Коджану требовал 125 тысяч фунтов стерлингов (почти 13 миллионов рублей) компенсации. И суд присудил ему таковую, но в меньшем размере – 17500 фунтов.

Больше всего решение суда возмутило его бывшую супругу.

- Это и оскорбительно, и отвратительно. Жестокий домашний агрессор получил компенсацию, а я за все это время не получила от государства ни копейки. – заявила работающая уборщицей мать троих несовершеннолетних детей.

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