Британская казна заплатит за травмы, полученные преступником при попытке убийства

Нетрезвый преступник слишком активно размахивал ножом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Великобритании, 36-летний Доринель Коджану, находящийся в тюрьме, подал в суд на государство. Он счел своим законным правом получение из госказны денежной компенсации за травмы, полученные им при попытке убийства своей жены.

В 2015 году Коджану, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался зарезать свою благоверную. Схватив длинный нож, он набросился на женщину и нанес ей тяжелые ранения в грудь и печень.

Орудие убийства преступник держал с такой силой, что рассек себе два пальца на правой руке, сообщает MailOnline.

Коджану задержали и отдали под суд. Женщина выжила, проведя почти полгода в больнице. Суд приговорил несостоявшегося убийцу к 11 годам тюрьмы.

Через пять лет отсидки адвокаты Коджану подали иск в суд. В нем они утверждали, что их подзащитный, поранивший руку, не получил в КПЗ квалифицированной медицинской помощи: порезы были столь глубоки, что требовалась операция.

Хирургического лечения преступнику, действительно, не оказали. И теперь травмированные пальцы не гнутся.

- Ранение было получено нашим подзащитным перед поступлением в тюрьму. На тот момент ему еще не предъявили никаких обвинений. Неважно, когда он получил он травму – открывал ли банку с консервированной фасолью или в бандитских разборках – но ему были обязаны оказать необходимую помощь. – говорится в иске.

Коджану требовал 125 тысяч фунтов стерлингов (почти 13 миллионов рублей) компенсации. И суд присудил ему таковую, но в меньшем размере – 17500 фунтов.

Больше всего решение суда возмутило его бывшую супругу.

- Это и оскорбительно, и отвратительно. Жестокий домашний агрессор получил компенсацию, а я за все это время не получила от государства ни копейки. – заявила работающая уборщицей мать троих несовершеннолетних детей.

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