Нервный срыв или спецоперация: Почему Bloomberg опубликовал фейк о вторжении России на Украину

У врагов России есть «добрая» и «милая» традиция устраивать провокации во время Олимпийских игр. Фото: REUTERS

Американское агентство Bloomberg в полночь по московскому времени сообщило своим заголовком на своей главной странице в интернете, что "Россия вторглась на Украину". Подробности обещались позже, но так и не появились. Сообщение простояло на сайте полчаса, после чего исчезло, а руководство агентства заявило: " Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован около 16.00 по восточному времени (около 0.00 мск субботы) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке".

Извините, мол, ошибочка вышла, и строго с нас не спрашивайте. Отдельный вопрос, сколько инфарктов случилось на Украине за то время, пока не последовало опровержение, сколько, так сказать, "гидных козаков" немедленно загрузили стиральные машины для восстановления чистоты своей внезапно испортившейся одежды, сколько "тревожных чемоданчиков" было собрано для экстренной эвакуации – ведь о наконец-то "наступившей войне между Россией и Украиной" сообщило влиятельнейшее агентство из США, а "американцы врать не будут!"

Могла ли это быть действительно ошибка? Безусловно. И, скорее всего, так оно и было. Впору вспомнить заголовок российского ресурса "Лента.ру" в ночь на 13 сентября 2007 года о том, что вместо отправленного в отставку вместе со всем правительством председателя правительства Михаила Фрадкова на пост нового премьера выдвинут некий по фамилии "Пиписькин". В заготовленный шаблон вписали совершенно абстрактного имярека, чтобы заменить его личные данные, когда они станут известны. А потом поставили текст, не внеся исправлений. Премьером тогда стал Виктор Зубков, а попытка узкопрофессионального юмора, вырвавшись в публичное пространство, стоила должности тогдашнему дежурному редактору "Ленты". Ошибка, всего лишь.

Действительно, в крупных СМИ и информагентствах заготовлены заголовки на все случаи жизни. Там до поры до времени лежат и ждут своего времени сообщения о крупных падении или скачке цен на золото, нефть, там дожидаются своего часа некрологи на всех мировых лидеров и влиятельных людей и так далее. Но совсем другое дело в том, что сыграла именно эта ошибка, и то обстоятельство, что в агентстве Bloomberg явно нет и не заготовлено заранее заголовка о том, что Украина развязала военные действия в Донбассе, что украинские ВСУ устроили бомбардировку Донецка и Луганска, приведшие к массовым жертвам среди мирного местного населения. Даже когда Украина такое осуществляло в действительности, в западных СМИ подобных заголовка не было. Подчеркнем, не только о каких-то гипотетических, а о совершенно реальных событиях.

И потому немудрено, что ошибка и, подчеркнем, именно такая ошибка заставила многих схватиться за голову. Тем более, что у врагов России (именно у врагов, а не каких-то джентльменского характера противников) есть "добрая" и "милая" традиция устраивать провокации и разжигать конфликты во время Олимпийских игр. Вспомним, переворот в Киеве в 2014-м дошел до своего логического завершения за день до окончания Олимпийских игр в Сочи. А в 2008-м штурм Цхинвала и развязывание войны тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили были начаты Грузией практически в полночь как раз день открытия Олимпиады в Китае. И вот снова – Открытие Олимпиады, и снова в Пекине. Кстати, и в том, и в нынешнем случаях Владимир Путин находился на открытии Олимпиады в Пекине. И, да, Олимпиада только началась…

Если же учесть, какое нагнетание в западных СМИ было на протяжении последних месяцев именно по теме грядущего и "неизбежного вторжения России на Украину", то нет никаких сомнений, что в этой информационной войне против России, у кого-то в Bloomberg просто могли не выдержать нервы. Тем более, что буквально вчера прошла очередная информационная атака о том, будто бы Россия готовится устроить провокации "под чужим флагом", заставив тех, кто не потерял память, вспомнить о размахивании в ООН пробиркой с якобы ОМП Саддама Хусейна (а на самом деле, как выяснилось потом – обычным стиральным порошком) американским представителем Колином Пауэллом. А также провокацию Гитлера с расстрелом немецких пограничников переодетых в польскую форму тогдашних спецназовцев Третьего рейха, аналогичную провокацию США в Тонкинском заливе, приведшую к войне во Вьетнаме, и аналогичные действия США, которых было немало в истории этой страны. Но, похоже, что история ничему не учит, а психически неуравновешенных людей в американских СМИ больше, чем могло бы быть.

В какой-то степени, несмотря на всю неоднозначность фейка от Bloomberg даже хорошо, что он случился и произошел в такой форме. Это способно охладить горячие головы, принимающие решения, с одной стороны, и как-то вернуть к реальности в нормальное психическое состояние тех, кто отвечает за новости в информационных ресурсах. Но это верно только в том случае, если произошедшее не было специальной операцией, направленной на провоцирование удара ВСУ по ЛДНР или по России с последующим развязыванием реальной войны и превращением вброшенного информационного фейка в реальность.

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