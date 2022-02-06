"Комсомолка. Просто о добром": Трогательная история о встрече генетических близнецов стала лучшей в январе

Эта история началась в августе 2019 года, когда инженер из Санкт-Петербурга Алексей Брежнев решил сдать кровь

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В январе лучшей стала история инженера Алексея Брежнева из Петербурга и 15-летней Диляры Юсиповой: "«Я считаю его родным человеком»: 17-летняя москвичка Диляра впервые встретилась со своим генетическим близнецом, который два года назад спас ей жизнь".

В августе 2019 года мужчина решил сдать кровь и вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ), а уже в октябре узнал о том, что его генетическому близнецу требуется трансплантация.

Пациенткой оказалась жизнерадостная девочка, которая неожиданно стала часто болеть. Оказалось, у нее острый миелоидный лейкоз – злокачественное заболевание системы крови, которое бывает смертельным. Диляру срочно направили на курс химиотерапии в Морозовскую детскую клиническую больницу, но после двух недель лечения пришли к выводу, что единственный шанс спасти подростка – пересадка костного мозга.

Клетки родителей не подошли Диляре, но, к счастью, в базе Национального РДКМ нашелся подходящий человек. И это невероятная удача. Более того, незнакомец согласился на операцию, зная лишь пол и возраст нуждающегося человека (по международным правилам, донор и реципиент могут познакомиться лишь спустя два года после трансплантации).

И вот, Рождество, 7 января 2022 года, Санкт-Петербург. Диляра приехала, чтобы обнять своего спасителя. Сейчас она уже прошла курс реабилитации, чувствует себя хорошо и мечтает о поступлении в медицинский вуз, чтобы потом самой спасать жизни.

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