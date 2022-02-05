ХАЛАТ и ГАВНАЦ: Русскоязычным израильтянам кажутся смешными ивритские сокращения

Если вам предложат добавить в бутерброд гавнац - не спешите отказываться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти во всех языках мира есть аббревиатуры – слова, образованные сокращением и читаемые по названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него. Примеры в русском: СССР (Союз Советских Социалистических Республик), НИИ (научно-исследовательский институт), ДТП (дорожно-транспортное происшествие).

Есть еще и акронимы, к которым принято относить слова, образованные начальными сегментами слов: универмаг (универсальный магазин), комсомол (коммунистический союз молодежи), ликбез (ликвидация безграмотности).

Русскоязычные израильтяне сравнительно легко привыкают к аббревиатурам и акронимам, которыми изобилует иврит.

Кстати, некоторые из них даже знакомы россиянам, поскольку частенько встречаются в нашей прессе: ЦАХАЛ (Армия Обороны Израиля), ТАНАХ (Ветхий завет; от ивритских названий трех разделов Священного писания – Пятикнижие, Пророки, Писания).

При этом самого слова «аббревиатура» в иврите нет. Но и их, и акронимов в иврите много. Там сокращают слова и выражения, причем даже в случаях когда, как кажется, в этом нет никакой необходимости. Взять, например, название города Ришон ле-Цион. Его многие израильтяне предпочитают произносить и писать как Рашлац. Израильские шекели (шкалим хадашим) – «шах», депутат Кнессета (хавер ха-кнессет) – «хак», передавай привет (дришат шалом) – «даш».

Некоторые ивритские сокращения знающих русский язык веселят. Судите сами: «кабан» – так сокращенно на иврите называется армейский психолог, «гавнац» - это желтый сыр, передают "Вести".

У «русских» израильтян с трудом приживается лишь одна аббревиатура – КАКАЛ: так звучит название Еврейского национального фонда. Видимо поэтому его стараются величать «целиком» – Керен кайемет ле-Исраэль.

Эпоха коронавируса сделала в Израиле популярным употребление акронима «халат» (неоплачиваемый отпуск). Так что если вы услышите от знакомого русскоязычного израильтянина - «У меня халат, и я ем гавнац» - не удивляйтесь, а посмейтесь вместе с ним.

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