Почему Зеленскому в состоянии "нервного срыва" запретили лететь на Олимпиаду

Владимир Зеленский по окончании своего президентского срока рискует загреметь в лечебницу. Фото: REUTERS

За многими словами Зеленского, находящегося на посту президента Украины", не стоит ничего, кроме пустоты. Сколько было заверений, что он готов встречаться с Путиным, где угодно, когда угодно и в любом формате. Что он, Зеленский, ух какой! И никому не даст спуску, а глядя прямо в глазах, не просто спросит, а и добьется ответа. И что? И ничего. Все сливается в ожидание реакции Москвы на предложения каких-то посредников. Последним по времени был президент Турции Эрдоган. Хотя Москва уже отрицательно ответила на его инициативу организовать такую встречу между Путиным и Зеленским, лидер Турции во время пребывания с визитом в Киеве вновь повторил свое бесперспективное предложение.

Между тем, такая встреча была весьма вероятна. И уже могла бы состояться. Напомним, когда пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова спросили, могут ли Зеленский и Путин встретиться на открытии Олимпиады в Пекине, тот ответил, загадочно усмехаясь, что в графике российского президента такой встречи не значится, и она не готовилась, но все может случиться, тем более, на Олимпиаде.

Так что Зеленский мог. Мог бы попытаться. Но он просто не полетел в Пекин. Как утверждает депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Черный, Зеленскому лететь в Пекин просто "запретили" из Вашингтона.

Причин может быть несколько. США, например, могут опасаться, что реальные переговоры с Путиным, да еще офлайн, могут значительно изменить проводимую Зеленским политику. В немалой степени по той причине, что он в глубине души остается артистом, и ему подсознательно хочется понравиться публике, в данном случае, оппоненту или партнеру на переговорах. Эдакая жажда аплодисментов восхищенного зрителя, что может завести далеко и еще дальше в стремлении получить их. Кстати, поведение Зеленского свидетельствует о наличии такого комплекса. Ему отчаянно хочется понравиться всем и сразу.

Но еще большие опасения у США, да и на самой Украине, может вызвать психическое состояние Зеленского.

- Сам Владимир Зеленский находится в состоянии нервного срыва, потому что он не знает, что делать. Если Россия нападает, то понятны его перспективы. Очевидно, что ВСУ будут разбиты, а США и Великобритания военной помощи не окажут. В такой ситуации очевидно, что его или свергнут, или проведут внеочередные президентские выборы, и он уйдет в никуда, - объяснил поведение президента Украины в интервью изданию «Украина.ру» военный эксперт Института стан СНГ Владимир Евсеев. С другой стороны, заметил эксперт, и в США, и на самой Украине есть мощные группы влияния, которые толкают Зеленского на возобновление острого конфликта с ЛДНР, на что Россия ответит совершенно однозначно, поскольку там сейчас проживают свыше 700 тысяч граждан РФ. И Зеленский не может этого не понимать. Они же не позволяют Зеленскому попытаться хоть как-то улучшить отношения с Россией и не дадут этого сделать, даже если он захочет и решится на такую попытку.

Отсюда и все его противоречивые заявления про то, что Россия оккупирует Харьков, а на следующий день, что Россия не сможет оккупировать первую столицу УССР. Что Россия нападет и надо держаться и обороняться, и даже "дать по зубам агрессору", а день спустя, что Россия не будет нападать, и нет никаких данных об этом, и, вообще, нечего тут паниковать и бежать в магазины устраивать ажиотаж, скупая соль, спички, крупы и т.д. Может, и не трус, но тогда псих. Кто скажет, что лучше?

Именно в таком раздвоении может крыться и разгадка причин "тяжелого" разговора с Байденом, который, по данным CNN, прошел очень нервно и, мягко говоря, неоднозначно.

В общем, очень похоже, что Владимир Александрович по окончании своего президентского срока, если досидит до этого на нынешнем посту или доживет до отставки по завершении каденции, рискует загреметь в лечебницу. И весьма надолго.

Не лучшая перспектива, даже если это будет платная клиника для очень богатых людей и ВИП-персон. Но, чтобы этого избежать у Зеленского только две возможности. Или немедленно уходить в отставку, или перестать одновременно разнонаправленно дергаться и выбрать какую-то одну конкретную линию в своей политике. Что возможно только в том случае, если бы он был самостоятельной политической фигурой. А, значит, вряд ли реально.