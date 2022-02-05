Раскрыт секрет, как женские колготки могут полностью защитить от заражения коронавирусом

Главная проблема масок – то, что они неплотно прилегают к лицу. Фото: REUTERS

Ученые из университета города Кембридж в Великобритании вместе со своими американскими коллегами провели исследование, в котором опробовали разнообразные варианты того, как можно повысить эффективность хирургических и медицинских масок типа KN95 при защите от коронавируса.

Главная проблема масок – то, что они неплотно прилегают к лицу. Как оказалось, величина зазоров во многом зависит от размера головы и носа.

Хакнуть маску ученые-инженеры решили несколькими способами. Сначала применяли скотч для того, чтобы аккуратно убрать зазоры между лицом и тканью. Потом испытывали вариант с приматыванием маски при помощи резинки. Посмотрели и на то, какие показатели по плотности прилегания маски к лицу есть в случае, когда используются два типа колготок. Надевать колготки на голову полностью было не нужно, применяли ту часть изделия, которая на ноге садится на бедро.

Победителем по эффективности стал вариант с колготками. Они лучше всего уплотняли маски. Правда, здесь есть много «но». С пышной прической или большим носом носить колготки поверх маски хоть и эффективно, но страшно неудобно, да и говорить в таком аксессуаре сложно. К тому же были варианты, когда колготки рвались в самый ответственный момент, пока участники исследования пытались натянуть их на голову.

Скотч, так сказать, наиболее традиционный способ улучшить конструкцию маски. В самом начале пандемии мы видели фотографии, на которых врачи заклеивали зазоры в маске клейкой лентой. И хотя этот способ действительно эффективен, он занял второе место в испытании, но вот отдирать потом клейкую ленту от лица – процедура неприятная и болезненная.

Еще один вариант – маску пробовали зафиксировать на лице при помощи резинки, словно уздечкой затянутой на уши. Правда, этот способ не особенно понравился испытуемым, уж слишком быстро у них натирались уши.

Ученые из Кембриджа надеются, что их эксперименты подстегнут интерес и других исследователей в деле улучшения уже существующих способов защиты от коронавируса, а также зададут направление для самостоятельных экспериментов людям во всем мире.

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