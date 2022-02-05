"Не стоит путать своих и чужих": Германия указала Украине на место после угроз и требований

Германия призвала Украину в пылу эмоциональной борьбы не путать своих и чужих. Фото: REUTERS

В Берлине, наконец, обратили внимание на назойливо жужжащего, истерящего и разве что не плюющегося в хозяев страны пребывания украинского посла Андрея Мельника. Тот с завидной активностью досаждает немцам, поучая их, что надо делать и как себя вести, и выдвигая одно требование к Германии со стороны Украины за другим.

- Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными. Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели, - заявил депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре и выразил пожелание. - Мы должны снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть Минских договоренностей.

Так немецкий депутат ответил на все возрастающие претензии Мельника по поводу поставки вооружений из Германии Украине "для отражения российской агрессии".

- Поставки вооружений Украине были бы фатальным политическим сигналом. Они лишь еще больше обострили бы ситуацию, - пояснил Котре. - К тому же даже с нашим оружием Украина не смогла бы защититься от гипотетического нападения России.

Можно, конечно, списать эти слова на общую позицию "АДГ", которая не разделяет приоритеты разгоняемой на Западе кампании про "агрессивную Россию", необходимость введения санкций против Москвы и отказа от "Северного потока – 2". Но посол Украины, а в его лице и все страна (ведь посол представляет не себя, а государство) достал похоже не только "немецких альтернативщиков".

- Нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес, - сделала замечание Мельнику председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман и призвала представителя Киев к умеренности в словах. - В последние годы Германия оказывала Украине большую помощь из чувства ответственности и дружбы. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих. Небольшая умеренность была бы уместна.

Фактически это отхлестывание тряпкой по мордасам, постановка в угол и очень серьезное предупреждение. Думаете, это оказало на щиро-свидомого дипломатического (при всей невозможности применения этого слова к Мельнику) представителя хоть какое-то воздействие? Как говорят на Украине: "Ага! Ща!" Мельник лишь еще больше разъярился и лишь расширил список своих требований.

Он направил в МИД ФРГ вербальную ноту с требованием предоставить Киеву летальное оружие (ранее Берлин, скрепя сердце, пообещал поставить Украине 5 тысяч касок). В перечень необходимых видов вооружений, изложенных Мельником, вошли "боевые средства противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм, зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновые ружья, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения". Кроме того, Мельник запросил от ФРГ еще бронированные автомобили, роботизированные системы разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов, рации, радары, разведывательные станции, гидролокационные установки, санитарные машины.

А в конце документа, оказавшегося в распоряжении Suddeutsche Zeitung, как сообщила газета, имеется пунктик, что потребности Киева данным списком окончательно "не исчерпаны", и в случае необходимости он может быть дополнен.

Причем, украинский посол (скоро это словосочетание, наверное, станет нарицательным обозначением откровенного хамства, примитивной наглости и интеллектуальной убогости) скатился до откровенного шантажа канцлера ФРГ Олафа Шольца, который должен посетить Киев 14-го февраля. Проигнорировав то обстоятельство, что это Берлин и Шольц нужны Киеву и Зеленскому, а не наоборот, Мельник пригрозил: "Если канцлер прибудет в Киев с пустыми руками, то он сможет рассчитывать на радушный прием".

Было бы наивно думать, что Мельник – это такое исключение в украинской дипломатии. Она такая и есть сейчас на самом деле, просто посол в Германии продвинулся дальше своих коллег, но они начинают стремительно его догонять. МИД Израиля, например, вызвал для вручения ноты протеста (и выволочки) украинского посла Евгения Корнийчука. Тот наехал на самого главу МИД Израиля Яира Лапида за то, что тот назвал конфликт на Донбассе "российско-украинским кризисом". Украинца возмутило, что Лапид не сказал слова "война", говоря об отношениях Москвы и Киева, и он пригрозил Израилю, что тот останется один на один с ядерной угрозой со стороны Ирана в случае начала полномасштабной войны в Европе.

А то, можно подумать, Украина бы точно защитила Израиль… Честное слово, спросите у Зеленского, она ведь уже почти 8 лет "захищает" Европу от агрессии России своей волосатой грудью 5-го размера.

Мельник в скором времени просто обязан "договориться" до объявления его персоной нон-грата (при этом его фамилия наверняка станет иносказательным матерным ругательством в дипломатии) , если у Германии осталось хоть капля самоуважения, но, поверьте, гораздо интереснее, когда украинских послов, как только они представятся на каком-либо мероприятии в стране пребывания, станут бить сразу после этого. Они этого явно заслужили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нервный срыв или спецоперация: Почему Bloomberg опубликовал фейк о вторжении России на Украину

Чем отметилось одно из ведущих информационно-аналитических агентств Запада? Возможны варианты (подробности)