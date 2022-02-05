Черт за плечами: всех политиков, встречающихся с президентом Украины, преследуют несчастья

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Эрдоган спустя несколько дней после визита в Киев объявил, что он вместе с супругой заразились коронавирусом. Сдали они тесты, а результаты оказались положительными.

И вот я как-то совсем даже и не удивлен.

Примерно пару лет назад я писал, что Зеленского в его поездках и встречах всюду сопровождают всяческого рода несчастия. Его они обычно не касаются, но оказываются очень неприятными для тех, с кем он встречается. Как будто он является проклятьем для своих визави, или его сопровождает кто-то, насылающий эти проклятия. Как говаривал кузнецу Вакуле запорожец Пацюк у Николая Васильевича Гоголя, пожирая дрессированные галушки: "Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами". Такое ощущение, будто нечистый удобненько и уютненько пристроился за плечами Владимира Александровича и оживляется при виде каждого из новых гостей, радостно ухмыляясь и поигрывая кончиком хвоста в руках.

Вспомните, что случилось с Ангелой Меркель при первой встрече с Зеленским. Госпожу канцлерин мелко затрясло, как будто ее подключили в электрическую сеть, забыв об изоляционных материалах. Или как будто она увидела того самого за плечами нового президента Украины. Нет, она выжила и даже восстановилась, но вот после следующей встречи решила бросить политику, прервать карьеру и уйти в отставку, хотя до этого очень прочно сидела в кресле лидера Германии. Правда, после второй поездки Зеленского в Берлин половину Германии чуть было не смыло, да еще и Голландию с Бельгией в придачу.

Но хотя бы выжила фрау, да. А вот султану Омана повезло меньше. После встречи с Зеленским он скоропостижно отправился к Аллаху.

Даже сильный Трамп во многом проиграл свои выборы после встречи с Зеленским и, не исключено, что по этой причине. Потому что визит Зеленского сопровождался скандалами и вызвал попытку импичмента Трампа. Ладно, хоть жив остался и шансы на переизбрание в 2024-м сохранил. Главное, не встречаться до этого с Владимиром Зеленским. Я уж не буду говорить, что аккурат между двумя визитами в США Америку потрясло протестами и погромами BLM.

А Франция? Приехал Зеленский в гости к Макрону, а там – бах – и знаменитый на весь мир собор Парижской Богоматери сгорел. Сотни лет стоял Нотр-Дам до Зеленского, вдохновлял писателей, композиторов, художников, радовал туристов. Но вот приехал Вова, даже не стал вырезать ножичком, кто "тут был…" И все. Который год не могут восстановить…

Ну ведь знал же Эрдоган, куда он едет. Стоило Зеленскому прилететь по приглашению турецкого президента в Турцию, как там начались такие взрывы на военных складах боеприпасов, что украинские прапорщики обзавидовались своим турецким коллегам. Реджеп Тайип – и все равно поехал. Ну как же ему орден там вручили, "Байрактары" решили закупать в Киеве и прочие мелочи.

А теперь расплачивается своим здоровьем. Вместе с орденом пришлось, похоже, именно из Киева подхватить еще один "подарочек". Как в советском анекдоте про возвратившегося из командировки мужа.

И не надо тут вспоминать, что накануне прилета Эрдогана в Киев о том, что он подхватил коронавирус и уходит на самоизоляцию, объявил глава администрации Зеленского Ермак. Мы же с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что Ермак не виноват. Это все тот натворил, что за плечами Зеленского устроился.

Я даже и не предполагал, что окажусь настолько пророком, когда писал: "Растет нелох, набирается опыта и сил, крепнет его разрушительный потенциал".

И знаете, что я вас сейчас скажу? Это ведь даже очень хорошо, что Зеленский не полетел на Олимпиаду.