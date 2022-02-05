Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, когда в Москве и Подмосковье начнется весенняя погода

В Москве температура будет на 10 градусов выше февральской нормы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Буквально пару дней назад сурки в Московском зоопарке не проснулись в свой «профессиональный» праздник и тем самым предсказали затяжную зиму. Однако с чутьем грызунов спешат поспорить профессиональные синоптики. Уже с понедельника, 7 февраля, центральную Россию накроют теплые воздушные массы.

КАК ДОЛГО ПРОСТОИТ ТЕПЛО

— Они зародились на юге, в Средиземном море и Малой Азии. Именно они будут поступать в Москву и в Московскую область. Уже с понедельника температура будет стремиться к нулевой отметке, а на юге европейской России превзойдет ее, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Во вторник, 8 февраля, температурный фон будет около +3 градусов в Москве и +1…+3 градуса в Подмосковье.

— Это действительно очень тепло, в начале следующей недели погода будет опережать свое климатическое развитие примерно на полтора месяца, — уточнил Роман Вильфанд. — И в течение всей недели, можно уверенно говорить, такие воздушные потоки будут преобладать. И оттепельная погода будет в течение всех дней следующей недели, на 8-10 градусов температурный фон выше многолетних значений.

При этом метеоролог отметил, что такое потепление еще не означает конец зимы. И напомнил правило: после очень теплой погоды обязательно наступает похолодание. Но как долго простоит оттепель?

— Резких понижений температуры до конца следующей недели, даже через неделю не прогнозируется. Дальше заглядывать сложно, но до субботы, воскресенья, даже следующего понедельника — теплая погода. Будут ли понижения температуры? По статистическим расчетам, вероятно понижение температуры до -10-15 градусов. Этот температурный фон в конце февраля ниже нормы. Такие прогнозы существуют, но когда они будут, когда осуществится похолодание, мы сообщим за 3-4 дня, — добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

КОГДА ПРИДЕТ ВЕСНА

— У каждого человека свое определение весны. Многие понимают под этим устойчивый переход температуры через 0 градусов в сторону повышения, многие связывают со снеготаянием, некоторые – с прилетом грачей и т.д. В принципе все эти факторы по климату приходятся на третью декаду марта или первую декаду апреля.

Снег в Подмосковье сходит по климату в конце первой декады апреля, а в лесной части еще позже. Поскольку в этом году условия снегонакопления хорошие, то есть высота, плотность снега примерно на 40% больше, поэтому рассчитывать на раннюю весну не стоит. Очень многие все-таки понимают весну как ситуацию, когда можно сбросить плащ, куртку. Можно, кстати, четко говорить, что весна наступает, когда в Москве женщины снимают плащи. Но это происходит только во второй половине апреля. Поэтому раньше этого времени не стоит ждать весны.