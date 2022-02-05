Лучшую книгу 2021 года назвали на литературной премии «НОС»

Оксана Васякина со статуэткой премии НОС. Фото: facebook.com/oksana.vasyakina

В пятницу в тринадцатый раз литературная премия "НОС" назвала лауреата - лучшую книгу 2021 года. Откровений не было, как и ожидалось, обладателем статуэтки и 700 тысяч рублей стала Оксана Васякина с романом "Рана". В основе книги лежит автобиографическая проза о том, как героиня везет прах матери из Волгоградской области на родину в Сибирь. В калейдоскопичных воспоминаниях автор рассказывает об отношениях с матерью, о жизни, смерти и собственной сексуальности.

Если не считать того, что в книге к месту и не к месту упоминаются трусы и прокладки, то первая часть "Раны" очень даже хороша. Во второй части автор пытается надувать щеки: сыплет фамилиями из журнала НЛО, стихами, умными фразами, преувеличенно долго и пышно рассуждает о феминизме и собственном лесбиянстве, что смотрится как пятая нога и желание попасть в модную повестку.

Книга вошла в "шорты" всех крупных премий, но если появление "Раны" в шорт-листе "Большой книги" выглядело не особенно уместно и вызвало вопросы, то в "короткий список" "НОСа" вписалась органично. "НОС" переводится как "новая словесность", а модный роман Оксаны Васякиной этой повестке соответствует, как никакой другой. Собираясь на мероприятие, мало кто сомневался в победе "Раны", однако сюрприз состоял в том, что выбор жюри стал не единогласным. Серьезную конкуренцию фавориту составил роман Ольги Медведковой "Три персонажа в поисках любви и бессмертия", которому (неожиданно) отдали большинство голосов присутствующие в зале.

За Медведкову проголосовали и многие члены жюри с экспертами. Особенно топил за "Трех персонажей" критик Николай Подосокорский. Он назвал их "наиболее проработанным текстом" из всего шорт-листа.

- Эта книга выполняет главную писательскую задачу. Она преображает человека, - отметил Николай.

То ли потому, что на церемонии не было Ирины Прохоровой, то ли потому, что Подосокорский высупал по зуму и, с одной стороны, ему ничего не угрожало, а с другой, он все равно лишился вкусного фуршета, Николай рискнул озвучить претензии к короткому списку:

- Тексты этого шорт-листа очень похожи. Мне не очень нравится, когда произведения создаются на основе автобиографизма, плоского позитивизма и вульганогого натурализма. Не хватает метафизического уровня, без которого тексты обедняются...

Камни в огород Васякиной зачли, но два голоса перевеса определили судьбу победителя.

Автор выступила коротко. Поблагодарила присутствующую в зале жену, а также издательство НЛО, отметив, что училась писать по их книгам.

Далее последовал великолепный фуршет с рыбными блюдами замысловато оформленными под сладости.

В ходе уничтожения угощений поздравления принимала не только победительница, но и детская писательница Софья Ремез, чей день рождения выгодно совпал с вручением "НОСа".

Но, правду сказать, гвоздем вечера стала даже не победитель. Заслуженное внимание у Васякиной отняла группа "ВИА Minibar", состоящая из артистов мастерской Брусникина. Группа выступает практически каждый год на вручении премии, однако на сей раз было что-то особенное. Исполнялись известные и неизвестные советские песни в оригинальной обработке. Это был настоящий пир духа, проработанность, метафизика, помноженные на прекрасный голос солистки.

Раскрыв рты и включив видео на телефоне, зрители слушали и не верили ушам своим.

Если бы "НОС" выдавался за музыку - то я знаю, кому бы он достался.