Ученые доказали, что большая часть побочных эффектов антиковидных прививок - результат самовнушения

Прививку перенести легче, если человек настроен на вакцинацию позитивно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НЕДОМОГАНИЕ ПОСЛЕ «ПУСТЫШКИ»

В медицине есть понятие «эффекта ноцебо», то есть самовнушения, основанного на ожидании негативных последствий. Давно известно, что такие реакции встречаются, в частности, у добровольцев, участвующих в клинических исследованиях (КИ) новых препаратов - как лекарств, так и прививок. Часть участников КИ традиционно получает пустышку, замаскированную под таблетки или уколы настоящего лекарственного средства. Понятное дело, что реальных побочных эффектов, вызванных самим препаратом, у таких людей быть не может. А вот жалобы… появляются. И порой их не так уж мало. Самовнушение - великая сила, говорят медики.

Какую роль играет эффект ноцебо в случае вакцин против COVID-19? Этим вопросом задались исследователи медицинского центра Beth Israel Deaconess Гарвардской медицинской школы в Бостоне. Ученые проанализировали данные 45 380 человек, которые принимали участие в 12-ти клинических испытаниях различных зарубежных антиковидных прививок. 22578 добровольцев получили уколы физраствора, 22802 - настоящие вакцины. На системные постпрививочные реакции (повышение температуры, головную боль и др. - см. ниже «На заметку») в дальнейшем пожаловались участники обеих групп. При этом никто из них, разумеется, не знал, получил он вакцину или пустышку - таковы строгие условия КИ.

После завершения испытаний информацию рассекретили, и вот, что выяснили американские ученые:

- среди реально привитых людей после первой дозы вакцины о временном ухудшении самочувствия (а именно - системных постпрививочных реакциях) сообщили 46% пациентов, после второй дозы - 61%;

- среди тех, кому ввели плацебо (пустышку) на неприятные реакции жаловались 35% добровольцев после первого укола и 32% после второго.

НАКРУЧИВАЕМ СЕБЯ НА ПУСТОМ МЕСТЕ?

Как на основе таких данных вычислить реальную роль эффекта ноцебо (считай - самовнушения) в системных постпрививочных реакциях? Пояснить методы исследования мы попросили иммунолога, кандидата медицинских наук, гендиректора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- Для расчетов исследователи берут процент системных нежелательных явлений (то, что в народе называют «побочка прививки». - Ред.) в группе добровольцев, получивших плацебо. Затем его делят на процент аналогичных постпрививочных реакций в группе вакцинированных участников клинических исследований (это значение по сути принимается за 100%), - поясняет эксперт. - Такой метод позволяет определить, у какой процентной доли людей реакции после инъекций вакцины на самом деле вызваны ноцебо-эффектом.

От редакции: ученые подсчитали, что до 76%, то есть до 3/4 всех системных нежелательных явлений (температура, головная боль и т.д.) после 1-й дозы прививки может быть вызвана, упрощенно говоря, самовнушением, тревожными ожиданиями. После 2-й дозы ноцебо дает почти половину системных постпрививочных реакций (52,5%). Ну, а если говорить в среднем о целом курсе вакцинации (обеих дозах), то получается, что эффект самовнушения может спровоцировать около 65%, то есть до 2/3 жалоб на те или иные виды недомогания системного характера.

- Николай, получается, люди себя так сильно накручивают? Большая часть системных постпрививочных реакций вызвана не самой вакциной, а нашим разыгравшимся воображением?

- Не то чтобы всегда это возникает на пустом месте. На самом деле, у части людей в принципе может быть хроническая или периодическая головная боль, усталость и т. п. А на фоне вполне объяснимого стресса при вакцинации происходит обострение. По сути это тоже эффект ноцебо, поскольку болевые симптомы провоцируются не действующим веществом самого препарата, а стрессом, переживаниями пациента.

- Известно, что часть людей боится именно укола. Получается, скажем, назальную вакцину такие пациенты смогут переносить легче, в том числе, из-за отсутствия страха перед инъекцией?

- Да, такое вполне возможно.

- У кого в целом выше риски недомогания после прививки из-за эффекта ноцебо?

- Люди, страдающие хроническими заболеваниями, могут больше «прислушиваться к себе» и за счет повышенного внимания фокусироваться на реакциях, которые другие могли и не заметить. Ну и, конечно, эффект ноцебо ярче и чаще проявляется у лиц с повышенной тревожностью в целом.

НА ЗАМЕТКУ

Что относится к системным постпрививочным реакциям:

- лихорадка (повышение температуры),

- озноб,

- усталость, слабость,

- боли в мышцах,

- боли в суставах,

- головная боль,

- тошнота и рвота,

- диарея.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как избавиться от повышенной тревожности

- Николай, зарубежные эксперты, включая авторов научной статьи, рассуждают, что есть два основных пути снизить постпрививочные реакции, вызванные эффектом ноцебо. Первый вариант - действовать по принципу «меньше знаешь - лучше спишь». То есть давать людям минимум информации о временном недомогании после прививки. Второй вариант - наоборот, просвещать по максимуму, рассказывать все подробности, чтобы человек знал, что, как и почему. И благодаря пониманию процессов меньше тревожился. Какой путь эффективнее, на ваш взгляд?

- Ограничение доступа к информации имеет шансы сработать в тоталитарных государствах, где все находится под жестким контролем. Но в сегодняшних реалиях это маловероятно. Если люди получают минимум информации о постпрививочных реакциях из официальных источников, они будут искать подробности в соцсетях, на форумах. А там хватает, мягко говоря, выдуманных историй, нагнетания страстей. В конце концов, пользователи соцсетей могут искренне заблуждаться, связывая неполадки со здоровьем, которые проявились бы у них в любом случае, с последствиями вакцинации.

Словом, разумный и грамотный подход для снижения негативных ожиданий - это максимально прозрачное, доступное и наглядное информирование людей, подчеркивает эксперт. Нужно прямо и четко отвечать на вопросы о том, какие постпрививочные реакции возможны, насколько сильными они могут быть, что конкретно происходит в организме. Понимание этого, осознание, что от тебя не скрывают данных, не может случиться чего-то непредсказуемого и потому пугающего, точно поможет бороться с тревожными ожиданиями, заключает Николай Крючков.

В ТЕМУ

За счет чего работает эффект ноцебо

Как поясняют нейрофизиологи, сильные негативные эмоции (тревога, страх и т. п.) запускают в организме ряд процессов. Один из них - снижение выработки гормона дофамина, который участвует, в том числе, в обеспечении болеутоляющих реакций. Поэтому на фоне серьезных переживаний могут появляться или усиливаться болевые симптомы.

Также за счет влияния эмоций на так называемую парасимпатическую нервную систему может подскакивать артериальное давление, уровень глюкозы в крови, меняется перистальтика кишечника, работа мочевого пузыря и т.д.