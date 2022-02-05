Путин и Си Цзиньпин взяли свои "золотые медали" в Пекине

Российский президент Владимир Путин встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином. Фото: kremlin.ru

На фоне открытия Олимпиады переговоры прибывшего с визитом в Пекин президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином для широкой публики как-то потерялись. Хотя для специалистов и экспертов в области международных отношений они стали гораздо более знаковым событием, чем начало Олимпийских игр. В какой-то степени это даже хорошо. Если "деньги любят тишину", то переговоры глав двух из нескольких мировых держав тоже стремятся избегать чрезмерного внимания. Тем более, что Путин и "товарищ Си" договорились об очень многом. И в области внешней политики, и в сфере межгосударственного экономического строительства.

Отношения с Китаем давно стали для России стратегическими, но такого единства позиций, которое было продемонстрировано накануне визита Путина, трудно припомнить. Даже в Совете Безопасности по разным вопросам Постпреды РФ и КНР при этой организации стали делать заявления, совпадающие друг с другом чуть ли не дословно. Небывалое сближение позиций продемонстрировало и совместное заявление глав двух государств по итогам переговоров.

РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ – БРАТЬЯ НАВЕК

Был такой популярный девиз в СССР. Но после развала СССР, в лихие 90-е, как-то подзабылся. Восстанавливать отношения с КНР пришлось Путину, и можно сказать, что эта работа в очень короткие, по историческим меркам, сроки увенчалась успехом.

- Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах, - говорится в подписанном Совместном заявлении. И в международной дипломатии трудно припомнить что-либо подобное.

Москва и Пекин взаимообразно принимают концепции мирового развития, разработанные в обеих странах. Пекин согласен с российской моделью необходимости многополярного мира без мирового центра управления всем, а Москва признает концепцию КНР о "единой судьбе человечества".

Между собой страны договорились развивать кооперацию в области разработки и производства вакцин в интересах всего мира и единым фронтом выступают против политизации проблемы происхождения коронавируса, поскольку сейчас на повестке дня стоят совсем другие вопросы.

Что касается концептуального сотрудничества двух государств, то Москва и Пекин договорились совместить планы развития Евразийского экономического союза и китайского проекта "Один пояс, один путь".

Кроме того, у обеих сторон единое понимание незыблемости итогов Второй Мировой войны и единая позиции по неприятию попыток искажения и фальсификации истории. Для некоторых, особенно на Западе, такие фразы уже набили оскомину, но на примере той же Украины можно проследить, к чему приводит такое пренебрежение этим вопросом.

СКРОМНЕЕ НАДО БЫТЬ, ГОСПОДА

Украине нашлось место при обсуждении международной повестки в той части, где обсуждалось расширение НАТО на восток и создание новых военно-политических блоков западных стран.

Товарищ Си абсолютно согласился с российским доводом, что "ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность за счет других". Кстати, в том же Совбезе ООН постпред КНР Чжан Цзюньзаявил, что не считает развертывание российских войск на своей территории где бы то ни было каким-то угрожающим признаком. В Совместном заявлении также была подтверждена единая позиция – расширение НАТО на восток, вовлечение новых государств в этот блок – это путь совсем не к миру в мире. Единство позиций во многом формируется тем, что у Китая есть своя больная точка – Тайвань, которую Пекин считает своей отколовшейся провинцией. Россия же, хоть и не считает Украину "своей", но не согласна с агрессивностью и враждебностью соседнего государства. Москва, прекрасно понимая Китай, заявила, что придерживается принципа "одного Китая" и выступает против независимости Тайваня "в какой бы то ни было форме".

Что же касается Запада, то и тут позиции Пекина и Москвы едины – США и НАТО необходимо отказаться от подходов времен Холодной войны и учитывать российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Россия и Китай категорически против создания и существования "закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей" не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В нынешних условиях они считают необходимым "сохранять высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность" той политики, которую проводят США вместе со своими союзниками в этом регионе. Понятно, что речь здесь идет не только о НАТО, но и недавно появившемся союзе Австралии, Великобритании и США, окрещенном по начальным буквам названий стран AUKUS. Не исключено, что речь шла и перспективе создания нового Тройственного союза в Европе из Великобритании, Польши и Украины.

И уже совершенно категорически обе стороны не приветствуют выход Вашингтона из целого ряда международных договоров в сфере безопасности: " Денонсация США ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями крайне негативно сказывается на международной и региональной безопасности и стабильности".

Россия и Китай совершенно четко дали понять, что они настроены против "действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях". Что это за внешние силы, и так всем понятно.

РУБЛЮ ЮАНЮ ТОВАРИЩ

Самой конкретной частью переговоров стали вопросы экономического сотрудничества. Визит Путина использовали для подписания контракта на строительство нового газопровода из России в Китай. Но это не "Сила Сибири -2", о котором говорят уже около семи лет, а совершенно другой маршрут – "Сила Сибири -3", который пойдет с Дальнего Востока. Там и путь короче до Китая, и инвестиций потребуется меньше, и строительство новой инфраструктуры обязательно создаст новые рабочие места, требующие достаточно высокой квалификации.

Договорились и о том, что российские атомщики приступят к строительству новых АЭС в КНР, на которых трудились американские и французские компании, но ничего не достроили, а потому контракт с ними в Пекине порвали, а сами станции передали для строительства "Росатому". Энергетика сейчас, наверное, самая важная отрасль для КНР, и хотя китайцы хотят покупать энергоносители по как можно более низким ценам, определяющим для Пекина является даже не столько этот фактор, сколько надежность и гарантированность поставок. Нынешняя ситуация в Европе показала хрупкость всей экономики, когда фактор стабильной энергетики испаряется средь бела дня. А в части надежности поставок энергоносителей с Россией кому бы то ни было соперничать очень трудно, практически невозможно.

Перспектив, в общем и целом, достаточно много. Тем более, что в расчетах между нашими странами с каждым годом все меньше используются мировые резервные валюты, и все больше Россия и Пекин переходят во взаиморасчетах на рубль и юань.

Если брать в целом итоги визита президента России в Китай, то можно сказать, что вне зависимости от выступления национальных сборных своих стран на Олимпиаде, лидеры свои золотые медали уже завоевали. А может, и более дорогие, если таковые имеются.

ЭКСПЕРТ "КП"

Андрей Островский, китаевед, профессор, руководитель центра экономических и социальных исследований Китая института Дальнего востока РАН:

- Встреча очень важная, безусловно, особенно в настоящее время, когда возникают достаточно острые проблемы на Западе, между Россией и странами Евросоюза и НАТО. Безусловно, поддержка Китая в этой ситуации для России очень важна. Потому что, самое главное на сегодняшний день, в политическом плане Россия и Китай уже давно достигли, скажем так, сотрудничества по большому списку вопросов.

В свое время Китай отказался от предложенного Обамой проекта G2. И на сегодняшний день КНР идет на сотрудничество с Россией. Россия может помочь Китаю и политически решить вопрос с Тайванем. Если у России вопрос Украины, то у Китая – вопрос Тайваня. Вот когда обе стороны придут к соглашению, тогда будет полный союз. Пока на сегодняшний день существует еще некое недоверие и у России к Китаю, и у Китая к России, когда подписываем соглашения.

Но основная проблема на сегодняшний день даже не эта, а экономическое сотрудничество между Россией и Китаем. Оно не выходит пока на уровень политического сотрудничества. Если даже взять элементарные показатели объема внешней торговли, даже в 2021 году был достигнут фантастический показатель для двух стран – 146 млрд. долларов. По сравнению, например, с Америкой, с которой Китай сейчас находится, мягко говоря, в напряженных отношениях, там 755 млрд. долларов. Даже взять Вьетнам, у которого с Китаем 198 млрд. долларов. У России есть потенциал роста, и, самое главное, Россия может использовать китайский потенциал прежде всего для развития Дальнего Востока и Сибири. Вот здесь как раз возможность именно нарастить потенциал в экономическом плане. Это очень важная задача, тем более что было подписано важное соглашение о строительстве газопровода.

Ведь для Китая проблема энергоресурсов совершенно катастрофическая. Китай в год импортирует 560 млн. тонн нефти, притом, что они производят только 200. А еще КНР импортирует примерно 100 млрд. кубометров газа. И Россия, и Китай в перспективе планируют порядка 50-58 млрд. кубометров газа в год. И это очень важное решение. Потому что у Китая появляется надежный поставщик необходимых ресурсов, а у России покупатель газа в том случае, если Европа начнет применять санкции, в том числе, и к "Северному потоку – 2". Обе страны снижают таким способом для себя остроту в очень важных проблемах.