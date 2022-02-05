Странное заявление Марии Голубкиной об Андрее Малахове вызвало оторопь

Мария Голубкина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Голубкина относится к той категории актрис, кому палец в рот не клади. Острая на язычок дама не боится хлестко и не всегда корректно высказываться о звездных коллегах. На этот раз по раздачу попал Андрей Малахов.

Мария Голубкина не только много снимается, но и играет в театре. Но и поклонниках не забывает. На днях дочь прославленной Ларисы Голубкиной зашла в кафе перекусить перед спектаклем и решила поделиться с подписчиками последними новостями.

Так, звезда экрана сообщила, что отказывается от многих предложений в скандальных шоу. "Никогда не пойду к Малахову! К голубым, как яйца дрозда, не хожу. Лучше уж к Борисову в «Пусть говорят» - ржать над внебрачными детьми!", - огорошила она.

Оторопевшие подписчики недоуменно спросил, что имеет ввиду Мария своим заявлением. В ответ знаменитость пропела: "Голубой-голубой, не хотим дружить с тобой!"

И, вдруг, как будто осознав безосновательность своих резких высказываний, переключилась на другую тему - как похудеть. "Мне срочно надо прекратить жрать круассаны и вообще завязать с булками. Иногда можно, но не в таком же количестве. Еще мяса поменьше - после 45 лет его надо реже есть. Меньше масла, сыра, молока", - сообщила Голубкина.

После этого неожиданно досталось и Ксении Cобчак. Так, артистка отметила, что опасается за жену Константина Богомолова. "Если так разобраться, то и у Ксении Собчак жизнь тяжелая. За Собчак я вообще боюсь - могут ей скоро настучать по сусалам. Таких народ не любит", - рассуждает 48-летняя актриса.

К слову, и ранее Голубкина не раз выступала с одиозными заявлениями. Так, она вызвала скандал сообщением о "вонючих бабках" в храмах. Артистка высказалась по поводу плохо пахнущих людей, которые приходят на службу. Впрочем, оскорбительные заявления никак не повлияли на действия звезды. "Пусть бабки воняют, будем молиться", - говорила актриса. Многие восприняли слова как оскорбление и начали возмущаться.