Юрий Рост листал фотографии и угощал водкой, настоянной на белых грибах

Фотограф, журналист Юрий Рост. Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях у Юрия Роста был день рождения. Дата не круглая, но солидная – 83 года. По этому случаю Юрий Рост был на сцене «Современника» три с половиной часа. Травил байки, рассказывал случаи из жизни, вспоминал своё детство и атмосферу киевских послевоенных дворов, свои поездки на Пенегу и в Сванетию… И листал, и листал фотографии на экране.

Юрий Рост на фоне фотографии Марины Нееловой Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Рост «работал» на сцене буквально до кровавых мозолей – стер ноги, пока ходил как велел ему режиссер, туфлями, которые не надевал последние лет тридцать.

Нестареющий Владимир Познер Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Кстати, Юрий Рост много лет проработал в «Комсомольской правде», покорял Эверест, останавливал время в своих фотографиях. И дружил (и продолжает дружить) с таким количеством артистов, поэтов, художников, режиссеров, как, пожалуй, никто другой из пишущей и снимающей братии. Как сказала телеведущая Светлана Сорокина, главный талант Роста - это талант дружить, редкий в наше время.

Художник Борис Мессерер с молодой женой Дашей Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Во время "сидячего антракта" Рост угощал гостей своей фирменной водкой, настоянной на сухих белых грибах.

Чулпан Хаматова была не на сцене, а в зрительном зале Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Её пригубили, сидевшие в зале, Владимир Познер, Владимир Молчанов, Светлана Сорокина, Борис Мессерер, Роберт Стуруа, Марина Неелова, Чулпан Хаматова, Вадим Абдарашитов, Игорь Костолевский, Михаил Мишин, Андрей Макаревич... и многие-многие другие.