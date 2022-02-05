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Звезды5 февраля 2022 17:16

Юрий Рост листал фотографии и угощал водкой, настоянной на белых грибах

«Современник» изящно и вкусно отметил день рождения фотографа, журналиста, давнего друга театра
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Фотограф, журналист Юрий Рост.

Фотограф, журналист Юрий Рост.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях у Юрия Роста был день рождения. Дата не круглая, но солидная – 83 года. По этому случаю Юрий Рост был на сцене «Современника» три с половиной часа. Травил байки, рассказывал случаи из жизни, вспоминал своё детство и атмосферу киевских послевоенных дворов, свои поездки на Пенегу и в Сванетию… И листал, и листал фотографии на экране.

Юрий Рост на фоне фотографии Марины Нееловой

Юрий Рост на фоне фотографии Марины Нееловой

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Рост «работал» на сцене буквально до кровавых мозолей – стер ноги, пока ходил как велел ему режиссер, туфлями, которые не надевал последние лет тридцать.

Нестареющий Владимир Познер

Нестареющий Владимир Познер

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Кстати, Юрий Рост много лет проработал в «Комсомольской правде», покорял Эверест, останавливал время в своих фотографиях. И дружил (и продолжает дружить) с таким количеством артистов, поэтов, художников, режиссеров, как, пожалуй, никто другой из пишущей и снимающей братии. Как сказала телеведущая Светлана Сорокина, главный талант Роста - это талант дружить, редкий в наше время.

Художник Борис Мессерер с молодой женой Дашей

Художник Борис Мессерер с молодой женой Дашей

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Во время "сидячего антракта" Рост угощал гостей своей фирменной водкой, настоянной на сухих белых грибах.

Чулпан Хаматова была не на сцене, а в зрительном зале

Чулпан Хаматова была не на сцене, а в зрительном зале

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Её пригубили, сидевшие в зале, Владимир Познер, Владимир Молчанов, Светлана Сорокина, Борис Мессерер, Роберт Стуруа, Марина Неелова, Чулпан Хаматова, Вадим Абдарашитов, Игорь Костолевский, Михаил Мишин, Андрей Макаревич... и многие-многие другие.

КультураКультура: театр