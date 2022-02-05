Не смешно и не страшно

Комик-группа "Квартал 95" откажется от гастролей в Германии, если немцы перед ними не извинятся. Фото: kvartal95.com

На Украине новый скандал на почве национальной идентичности. Устроил его дом родной нынешнего президента Зеленского – "Квартал 95". На своей странице в соцсети "Фейсбук" они выступили с грозным предостережением-заявлением, обращенным к организаторам их будущих гастролей в Гамбурге, которые должны состояться в Германии 13 февраля нынешнего года. Все претензии сводятся к тому, что на афише "Квартал-95" труппу назвали "Русским Комеди-шоу "Квартал- 95"

- Если вы собираетесь сотрудничать с украинской студией "Квартал 95" и представляете "Вечерний квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров, обратились "кварталовцы" к устроителям гастролей. - Студия 95 квартал - была, есть и останется украинской компанией! И никаких других вариантов презентации наших проектов быть не может!

А завершили свое обращение суперужасной угрозой: "С нетерпением жду срочной коррекции и извинений. В случае повторения подобных ситуаций Студия «Квартал 95» отменит концерты без предупреждения райдера".

Вполне возможно, что коллеги Зеленского по прежней жизни рассчитывали на приступ благодарности украинцев за их несгибаемый патриотизм. Может быть, даже хотели таким образом поднять, пусть даже совсем немножечко, президентский рейтинг самому Зеленскому. Но получилось все с точностью до наоборот. "Квартальцев" закидали гнилыми яблоками, тухлыми помидорами и просто словесно запинали.

- Как вы думаете, много "зарубежных" зрителей придет, если они будут по-украински вещать? – иронично спросил один из пользователей.

- Какая вы украинская компания, если ведете программы (концерты) на русском языке, снимаете фильмы на русском языке и продаете их в Россию? – язвительно осведомился другой.

- Если они говорят по-русски, это не значит, что это Россия, - попытались защитить комиков почитатели группы. Но нарвались на еще более жесткую "ответку"

- Чтобы назваться украинским проектом, начните украинской мовой нести свою чушь, - почти вежливо отозвались на эту реплику саркастично настроенные читатели.

- Сравнить Украину с актрисой из немецких порнофильмов могла только российская студия "Квартал 95", - напомнили артистам одну из реприз аж самого Зеленского.

Некоторые спорщики не поленились и пошли в глубь вопроса. И выяснилось, что такие объявления на русском языке о зарубежных гастролях труппы в Германии были и в 2019-м, и в 2020-м, и в 2021-м, но сознательность комиков созрела только в нынешнем году.

Эта афиша была размещена еще в 2020 году. На ней группа названа русской. Но скандал подняли только сейчас. Фото: facebook.com

Сотни комментариев под спорным постом, жаркие сражение за мову, виру и армию. Вполне в стиле позднего Порошенко. Клоуны разбушевались и стали рвать парики на глазах у изумленных зрителей. Такими темпами украинизации "Квартал 95" скоро в полном составе в едином патриотическом порыве отправится в окопы под Луганском или Донецком имитировать "отражение российской агрессии".

Верится в это, конечно, слабо, но все же гораздо больше чем в то, что украинские артисты сами откажутся от гастролей и от внушительной суммы гонораров за них.

P.S. На момент написания материала немецкая сторона не скорректировала афишу и не принесла извинений. Хотя оскорбляться, если по-хорошему, впору нам.