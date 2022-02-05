Одежда и обувь подорожали на 15-25%

Одежда и обувь подорожали на четверть. И не только в России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Цены на одежду и обувь по итогам 2021 г. выросли примерно на 15-25%.

- Подорожание идет во всем мире, - сказал kp.ru председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. - Понятно, что оно и на нас скажется, причем, в значительной степени, поскольку у нас доля импорта достаточно велика.

К подорожанию товаров привел рост мировых цен на ткани, в частности, на хлопок, а также на транспортные услуги. А если еще и рубль будет ослабевать, то это приведет к дополнительному росту цен на импортные товары.

По словам эксперта, в условиях подорожания люди меньше будут тратить денег на приобретение одежды и обуви.

- Средний чек каждый год падает, поскольку покупательная способность населения не растет - люди будут экономить, - отметил Иванов.

Однако если говорить о доле затрат на одежду и обувь в расходах российских домохозяйств, то она выросла. По данным Росстата по итогам третьего квартала прошлого года на одежду, обувь, белье и ткани люди стали тратить 8,3% семейного бюджета, а годом ранее этот показатель составлял 7,8%.

«Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров - на 20-30%, в среднем сегменте - на 15-25% и в массовом сегменте - на 10-15%", - отмечает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. ее слова приводит «РИА-Новости».

Тем временем подорожали и походы в кино. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», средняя цена билета на сеанс в январе выросла на 13,2% и достигла 323,7 рубля. Это исторический максимум.