В Марокко умер 5-летний малыш, которого спасатели несколько дней вызволяли со дна колодца

Спасательная операция, за которой следил весь мир, длилась несколько дней Фото: REUTERS

В мировых выпусках новостей и соцсетях транслируют видеокадры, снятые в Марокко. На них видно, как спасатели и волонтеры поднимают из глубокого и узкого колодца мальчика.

5-летний Райан упал в 32-метровый узкий колодец в четверг. И все последующие дни спасатели пытались помочь ему.

Они не могли спуститься в узкий шурф и стали рыть параллельный. Опустившись на нужную глубину, спасатели пробурили перемычку, через которую и смогли добраться до малыша.

Спасатели не могли спуститься в узкий шурф и стали рыть параллельный Фото: REUTERS

Весь мир следил за ходом операции. Хэштег #SaveRyan быстро поддержали пользователи Твиттера.

В последние часы опущенные в колодец камеры фиксировали, что Райан перестал подавать признаки жизни. И вот ребенка подняли на поверхность. С травмами головы его отправили вертолетом в ближайший госпиталь. К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, спасти малыша не удалось - Райан скончался от полеченных травм.

Райан упал в глубокий колодец, когда, скорее всего, игрался рядом с ним Фото: REUTERS

Райан упал в глубокий колодец, когда, скорее всего, игрался рядом с ним. После нескольких часов поисков отец ребенка понял, что Райан оказался в колодце, и вызвал спасателей.

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