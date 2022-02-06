Барановская оправдалась за скандал с Лепсом

Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская – не только ведущая Первого канала, но и радиоведущая. На «Русском радио» она ведет шоу «Все к лучшему». Последний выпуск передачи оказался на редкость занимательным. Юлия не только пообещала слушателям выйти в эфир голой, но и ответила на намеки по поводу своего романа с Григорием Лепсом.

В начале передачи Барановская напомнила, что сегодня во всем мире отмечается День работы без одежды. И намекнула, что тоже могла бы провести шоу в таком виде.

- Сегодня праздник – День работы в голом виде. Чтобы увидеть, в каком я виде, надо включить трансляцию. Чуть попозже, когда придет Александр Панайотов, – сообщила Юлия.

Гость эфира Александр Панайотов тоже добавил жару: он поднял тему романа Барановской с Григорием Лепсом. Экс-супругу Аршавина считают главной виновницей громкого развода певца. И участники программы напомнили Юлии об этом.

Когда Александр вошел в студию, его решили поприветствовать особенным образом.

- Дорогого гостя мы хотим встретить супердорогой песней, которая получила «Золотой граммофон». Твоя, любимая, - объявила Барановская.

Панайотов не сразу понял, о какой песне идет речь – его собственной или о песне «Любимая» в исполнении Григория Лепса.

- Какая? Григорий Лепс «Любимая», я надеюсь? Или моя песня? - попытался разобраться Панайотов, добавив, что композиция «Любимая» у Лепса замечательная.

- Юля тоже очень любит, - подколол Барановскую соведущий шоу Максим Привалов.

После этого Юлии пришлось доказывать, что у нее все в порядке в отношениях с мужчинами.

- Я в детстве собирала олимпийских мишек. Ради меня мой дедушка шел на все, обменивая их. Вот почему я их собирала. Я ждала его из каждой командировки, а он мне привозил подарки. У меня все в порядке в отношениях с мужчинами, - подчеркнула Барановская.

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, на днях Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант» подтвердила слухи о том, что Григорий Лепс развелся после 20-летнего брака из-за романа с Юлией Барановской. Беседуя с ведущим шоу Иваном Ургантом, Ксения сообщила, что Лепса после развода нельзя назвать холостяком, поскольку он уже занят.

- Он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем, - предложила Ксения.

Телеведущая наклонилась к Урганту и сообщила ему на ухо: «С Барановской». Эту сцену вырезали из эфира Первого канала, однако она уже успела разойтись в роликах на YouTube.