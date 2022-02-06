Не наотдыхалась: Гагарина второй раз за месяц укатила на Мальдивы

Полина Гагарина снова улетела на Мальдивы. Фото: Инстаграм.

Полина Гагарина провела новогодние каникулы с детьми на Мальдивах. Вернувшись в Москву, артистка с энтузиазмом включилась в работу. Каково же было удивление подписчиков, когда они увидели, что певица вновь проводит время на пляже. В Инстаграме звезда поделилась снимком в купальнике на фоне бирюзового моря. Полина сообщила, что опять улетела в отпуск и подчеркнула, что отдых был ей необходим.

- Уехала. Ненадолго. Но целебно и необходимо. Спамфотографиями «мучать» не буду, потому как очень хочется «детокса» от соцсетей, да и телефона в общем. Так что не теряйте! Всем чудесных выходных, - написала артистка.

Судя по пейзажам, которые Гагарина показывает в сторис, она вновь улетела на Мальдивские острова. Поклонники в комментариях желают исполнительнице хорошего отдыха: «Расслабляйтесь, вы это заслужили», «Вы выглядите потрясающе, спасибо за ваше творчество, за ваш труд», «Вы великолепны», «Красавица». Однако нашлись и те, кто позавидовал тому, что Полина может позволить себе два раза за месяц дорогостоящий отдых на экзотических островах. ««Не наотдыхалась»; «Очень быстро все меняется в вашей жизни, со скоростью звука. Вот только в красном кресле сидели, а уже на островах», - написали они.

Артистка опубликовала новое фото из отпуска. Фото: Инстаграм.

Во время прошлых каникул на Мальдивах Гагарина поселилась на роскошном острове-курорте Anantara Kihavah Maldives Villas. Отель очень недешевый: семейная вилла с двумя спальнями и бассейном – как раз такая, чтобы в ней могли с комфортом поместиться Полина и двое ее детей – стоит 600 тысяч рублей в сутки. Но артистка наверняка неплохо заработала на новогодних корпоративах и может себе позволить такую роскошь. Да еще и два отпуска подряд за месяц. По версии Forbes артистка входит в десятку самых богатых музыкантов России. Ее доход – примерно 6,4 миллиона долларов в год.

Неизвестно, отправился ли в отпуск вместе с Полиной ее новый избранник Владимир Чиняев. Артистка делится в сторис роликами, в которых слышны голоса ее детей. А вот поехал ли вместе с артисткой ее возлюбленный, остается загадкой. После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым очередным избранником певицы стал 47-летний музыкальный продюсер. Свой роман влюбленные тщательно скрывают. Саунд-продюсер Владимир Чиняев работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной, он сотрудничает со многими другими звездами - группой «Дискотека Авария», Эмином Агаларовым, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным.