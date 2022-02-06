«Снова омолодилась?»: 72-летнюю Аллу Пугачеву заподозрили в новой пластике

Примадонна выглядит потрясающе Фото: СОЦСЕТИ

- Сцена лечит, а дети молодят! - еще до пандемии объясняла свой моложавый вид Алла Пугачева.

Однако этой весной артистке исполнится уже 73 года, но она выглядит лет на двадцать моложе паспортного возраста. Два года назад Аллу Борисовну заподозрили в новой пластике. Однако звезда отрицала вмешательства.

- Врачи запретили из-за диабета и сердца. Буду стареть красиво. Мне повезло, муж, любит меня любой. Рядом со мной настоящий мужчина, - говорила о Максиме Галкине Пугачева.

Артистка ещё больше помолодела

Но на свежем видео, снятом в бутике дизайнера Игоря Гуляева, видно, что артистка ещё больше помолодела: идеальная кожа без единой морщинки, подтянутый овал лица, аккуратный нос.

- «Снова омолодилась? Свежая пластика?», - гадают в комментариях фанаты народной артистки.

Специалисты в области косметологии уверены, Алла Борисовна так привлекательно выглядит, поскольку звезда - частый гость в салонах и клиниках красоты.

Примадонна хочет быть молодой и красивой для мужа и своих маленьких детей Гарри и Лизы.

- Алла Борисовна сделала в своей жизни много операций и эстетических процедур, - рассказывала в беседе с kp.ru косметолог Марта Орлова. - Стоит признать, что она выглядит весьма молодо и привлекательно для своих лет. Это результат эндоскопического лифтинга лба, smas-лифтинга, блефаропластики (пластика век была, уже, думаю, не один раз). К списку операций смело добавляем недавние инъекции ботокса, филлеров и введение нитей. Был момент несколько месяцев назад, когда бросалась в лицо гиперкоррекция, но это ожидаемая тактика, когда хотят сохранения максимального результата после периода реабилитации и «усадки» тканей, - предположила Орлова.