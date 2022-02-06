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6 февраля 2022 0:06

«Влюбила в свои песни Собчак и хочет на пластику к бывшему»: Слава Каминская рассказала, как взорвала соцсети

Хит новой звезды Инстаграма собрал десятки миллионов просмотров
Влад ТОРХОВ
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Хит новой звезды Инстаграма собрал десятки миллионов просмотров

Хит новой звезды Инстаграма собрал десятки миллионов просмотров

Фото: СОЦСЕТИ

В мае экс-солистка «НеАнгелов» Слава Каминская выпустила сингл и клип «Slava Bogu», который тут же стал самой популярной песней лета, собрав более 10 миллионов просмотров. Ещё вчера Слава была просто бывшей солисткой секси-дуэта «НеАнгелы», а сейчас на ее треки снимает тик-токи Ксения Собчак и другие топовые блогеры.

В эксклюзивном интервью kp.ru новая звезда соцсетей рассказала о том, как ей удалось покорить блогосферу, о секретах красоты и о том, как сохранила дружбу с бывшим мужем.

- Слава, вы сейчас взрываете все рейтинги в блогосфере, получается, что сейчас для артиста соцсети - это лучший вариант продвижения?

- Ну, очевидно, что социальные сети помогают, но не могу сказать, что решают. Всё решает песня и персонаж,-говорит Каминская.-Если у тебя классный музыкальный материал, всё закрутится, если песня ни о чем – какие бы дорогие клипы ты не снимал, сколько бы не вложил в рекламу – народ не обманешь. Это же и касается личности – если артист «пустой», ему не о чем рассказать и ничего с ним не происходит – зрителю будет неинтересно за ним следить.

Успех песни Slava Bogu вообще не имеет никакого отношения к охватам моего Инстаграма. Людям понравился текст, мелодия и яркий клип, пошла высокая активность в TikTok (хотя я от этой площадки ох, как далека), и вот, уже почти 10 миллионов на YouTube и миллионы стримов на площадках.

- Насколько сильно изменилась ваша жизнь после того, как вы ушли в сольное плаванье?

- Изменилась? Это будто совсем другая жизнь. В работе с продюсером большой плюс – ты чувствуешь себя защищенной, за надежным плечом, а в сольном плавании – эти плечи уже мои.

За 15 лет у меня выработался определенный образ, от которого тоже довольно сложно отходить. Например, первое время люди по инерции ждали на концертах песни группы «НеАнгелы», нужно время, чтобы в сознании публики я устоялась как сольная артистка с другим репертуаром.

Музыкальная эстетика некоторых песен с моего нового альбома похожа на «НеАнгелов», потому что над треками работали авторы «Романа» и «Отпусти». Я точно уверена, что не хочу и не смогу стереть эти 15 лет своего творчества, а большое количество поклонников полюбило меня именно за такие лирические хиты и они ждут продолжения.

Посвятила хит бывшему

Два года назад Слава развелась с отцом своих детей пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Но похоже, бывшим супругам удалось сохранить дружбу, артистка намекнула, что свой новый трек «Имя твоё» она посвятила Эдгару.

- Я не очень люблю прямо «посвящать», скорее, эта песня рассказывает историю о человеке и моих чувствах к нему,-рассказала «КП» Каминская.-После премьеры я сразу же написала ему, что вот, эта песня о тебе. Получила много комплиментов, так как ему действительно понравилась композиция. Я уже обозначала, что это история о любви длиною в жизнь, которая никуда не уходит, а трансформируется и находит своё продолжение в детях. Думаю, несложно догадаться, о ком идет речь.

- Вы сохранили с мужем дружеские отношения ради детей, даже отдыхаете вместе. Какой бы главный совет вы дали бы всем партнерам, прошедшим через развод? Понятно, что ради благополучия детей нельзя сжигать все мосты, но у вас прям какие-то высокие отношения с бывшим …

- Прежде всего, нужно засунуть своё эго куда-подальше и подумать о детях,-говорит певица.-Они заслуживают внимания и любви двух родителей в равной мере, и ничто не сделает их более счастливыми, чем счастливые папа и мама, которые проводят с ними время.

Конечно, сразу после расставания есть и обиды, и споры, и разногласия, это нормально, мы все живые люди. Но сколько это будет длиться – это уже осознанный выбор и приоритеты.

Чем быстрее вы всё проработаете и проговорите – тем быстрее отпустите обиды и вернетесь к спокойной жизни.

Мой главный совет – выйти из рутины ссор, посмотреть на всё со стороны, и представить это глазами ребенка, в моем случае, маленькой девочки, которая бы не хотела, чтобы её беззаботное детство ассоциировалось с конфликтами, недопониманиями родителей. Сейчас я счастлива, что наши дети -Леонард и Лаура растут в здоровом микроклимате, не обделены вниманием мамы и папы, они счастливы и транслируют это в ответ.

Слава бывшим мужем и сыном

Слава бывшим мужем и сыном

Фото: СОЦСЕТИ

- Вопрос от вашей подписчицы Инны: Слава Каминская- это девушка вамп, заботливая мать или абьюзер? (так называется один из треков певицы-Ред.)?

- Слава – это несчетное количество альтер-эго. Я разная в зависимости от людей рядом, ситуации, настроения, внутренних ощущений.

Что остается стабильным – так это drama queen, это всегда со мной (смеется.).

«Ни один укол не сделает попу-орех»

Помимо хитов, в соцсетях обсуждают яркую внешность Каминской, гадают была ли пластика и как артистка за собой ухаживает.

- Уходы или инъекции? Как поддерживаете красоту? Есть ли в планах ближайшие эксперименты в бьюти -сфере?

- И уходы, и инъекции, люблю комплекс. Сейчас я довольна своим внешним видом, работаю над физической формой. Несмотря на то, что я люблю укольчики, спорт и питание никто не отменял. Ни один укол не убирает бока и не сделает попу-орех. Приходится подключать все методы, хоть я и не могу назвать себя фанаткой спорта. Мой любимый спорт – два часа на сцене на каблуках.

- А если надумаете сделать пластику, то к бывшему мужу обратитесь?

- Эдгар, к слову, никогда не рекомендовал мне пластику, наоборот, считает, что то, что сделано, сделано красиво и с умом. Но, скорее всего, в далеком будущем, если мне захочется обновиться, я без сомнений ему доверюсь. У Эдгара очень хороший эстетический вкус, он художник, поэтому, почему бы и нет.

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