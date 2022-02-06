Вкусно и прибыльно: Предвыборный штаб Трампа предлагает пообедать с политиком за огромные деньги

Торжество с участием Дональда Трампа и других видных политиков намечено на февраль. Фото: REUTERS

В США набирает обороты очередная предвыборная кампания. В 2024 году американцы вновь выберут президента страны.

45-ый президент США Дональд Трамп уже объявил, что намерен вернуться в Белый дом. Его штаб сообщил, что на специальных счетах для достижения этой цели уже аккумулировано более $122 миллионов.

Но этих денег, особенно с учетом растущей инфляции, может и не хватить. Поэтому штаб предлагает всем желающим пополнить казну республиканцев, получив взамен возможность лично пообщаться с Трампом.

Торжество с участием самого Трампа и других видных политиков намечено на февраль. Оно пройдет в клубе Мар-а-Лаго, в котором живет сейчас сам Трамп; находящееся в его собственности владение расположено во Флориде.

Расценки впечатляют: пригласительный билет на банкет, гарантирующий возможность сфотографироваться с Трампом, оценен в $100000, вдвое дешевле – без него, но с другими участниками мероприятия от Республиканской партии. Если же кто-то захочет отобедать только с Трампом, без каких-либо гостей, то выложить придется $250000.

Кстати, все эти варианты не предполагают ночевки в Мар-а-Лаго. И если после трапезы вам не захочется отправляться домой, то, как сообщают в штабе, «у заплатившего за приглашение есть возможность за дополнительные средства забронировать номера на курорте».

Подобная практика сбора пожертвований на самые разные нужды всегда пользовалась в США спросом, так что есть все основания полагать, что бывшему и, возможно, будущему президенту Америки в феврале не придется садиться за обеденный стол в одиночку.