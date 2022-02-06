45-летняя Дана Борисова призналась, что тяжело больна

Проблемы у Даны Борисовой началась шесть лет назад. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несколько лет назад мама Даны Борисовой рассказала Андрею Малахову, что ее дочь употребляет запрещённые вещества.

Сама Дана отказывалась лечиться, не осознавала свой недуг.

Именно поэтому телевизионщики и родственники Борисовой отправили Дану на принудительное лечение от наркомании.

По возвращению из рехаба у артистки все равно были срывы, она перебарщивала со успокоительными и снотворными препаратами. И как оказалось, до сих пор борется со своим недугом.

- Многие не понимают, считая ,что если обозвать меня наркоманкой, то я буду расстроена до глубины души. Но у меня настолько проработано принятие моей болезни, что иногда я воспринимаю такие слова в свой адрес, как комплимент, - написала в своём Инстаграме телеведущая. - Точно знаю одно: тема зависимости, это моя тема. Я люблю ее, разбираюсь в ней и даже глаз загорается, когда в разговоре эта тема всплывает, - оставила странный комментарий в своём блоге Борисова.

Напомним: запрещёнными веществами Дана Борисова увлеклась шесть лет назад. До этого у телеведущей были серьёзные проблемы с алкоголем, на мероприятиях она подчас появлялась пьяной. И из-за пристрастия к «зелёному змию» сильно набрала вес. Когда опомнилась, ударилась в новую крайность - таблетки для похудения.

Похудела, но потом подсела на запрещённые препараты, что и привело телеведущую к тяжелому недугу, с которым она до сих пор сражается.