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В мире6 февраля 2022 5:10

Сладкая взятка: Немец попытался откупиться от контролеров сладостями

Вместе со штрафом за неправильную парковку мужчина по решению суда теперь заплатит 1800 евро
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Ароматные булочки не спасли от наказания.

Ароматные булочки не спасли от наказания.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд немецкого Гамбурга приговорил жителя этого города к выплате штрафа в размере его тридцатикратного дневного заработка. Сумма денежного наказания составила 1800 евро.

Подсудимый был обвинен в попытке дачи взятки городским служащим, в обязанности которых входит обход улиц и выписка штрафов за неправильную парковку.

Когда пара инспекторов приблизилась к припаркованному в неположенном месте авто 33-летнего мужчины, тот как раз возвращался к своему транспортному средству из соседнего кафе.

Водитель стал упрашивать контролеров не выписывать ему штраф, предлагая взамен пару свежих сладких булочек – францбрётхен.

Стражи порядка отказались от «благодарности», но мужчина не унимался: он так активно пытался подкупить их свежей выпечкой, что потерявшие всякое терпение служащие сообщили о попытке подкупа своему руководству.

В результате, вместе с требованием об уплате штрафа мужчина получил еще и повестку в суд: городское транспортное ведомство обвинило его в попытке подкупа контролеров.

Максимальная сумма штрафа за неправильную парковку в Германии составляет 110 евро. А средняя стоимость одной францевой сладкой булочки (францбрётхен) – полтора евро. Францбрётхен, считающиеся сладким символом Гамбурга, выпекают из слоеного теста с добавлением корицы, иногда еще и шоколада, изюма или тертого ореха.

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