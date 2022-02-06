Сладкая взятка: Немец попытался откупиться от контролеров сладостями

Ароматные булочки не спасли от наказания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд немецкого Гамбурга приговорил жителя этого города к выплате штрафа в размере его тридцатикратного дневного заработка. Сумма денежного наказания составила 1800 евро.

Подсудимый был обвинен в попытке дачи взятки городским служащим, в обязанности которых входит обход улиц и выписка штрафов за неправильную парковку.

Когда пара инспекторов приблизилась к припаркованному в неположенном месте авто 33-летнего мужчины, тот как раз возвращался к своему транспортному средству из соседнего кафе.

Водитель стал упрашивать контролеров не выписывать ему штраф, предлагая взамен пару свежих сладких булочек – францбрётхен.

Стражи порядка отказались от «благодарности», но мужчина не унимался: он так активно пытался подкупить их свежей выпечкой, что потерявшие всякое терпение служащие сообщили о попытке подкупа своему руководству.

В результате, вместе с требованием об уплате штрафа мужчина получил еще и повестку в суд: городское транспортное ведомство обвинило его в попытке подкупа контролеров.

Максимальная сумма штрафа за неправильную парковку в Германии составляет 110 евро. А средняя стоимость одной францевой сладкой булочки (францбрётхен) – полтора евро. Францбрётхен, считающиеся сладким символом Гамбурга, выпекают из слоеного теста с добавлением корицы, иногда еще и шоколада, изюма или тертого ореха.