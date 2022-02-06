Бисмарк о русских против Европы: «Мощь, устойчивость и постоянство»

Портрет Отто фон Бисмарка (ок. 1890). Франц фон Ленбах, Музей истории искусств в Вене.

Хорошо известно суждение Отто фон Бисмарка о нашей стране: «Россия опасна мизерностью своих потребностей». Давно это было сказано. С тех пор мы свой потребительский гондурас изрядно расчесали. Не без помощи любителей удовольствий с благополучного Запада. Не зря они в конце 80-х бесплатно рассылали женам советской верхушки диковинные для нас в те времена каталоги потребительских товаров. И очень верное определение тому времени дал когда-то писатель Юрий Поляков: «перестройка» - это бунт партноменклатуры против партминимума и против права пользоваться за право наследовать.

Но есть у «железного канцлера» еще одно суждение о России, которое не совсем на слуху. Сейчас же, когда мы с Западом в жестком клинче и «блумберг-фейк» не стесняется публиковать провокационную ложь о «нападении России на Украину», оно очень уместно для напоминания. В своих воспоминаниях Бисмарк рассказывает об обстоятельствах, которые привели его к этому выводу. Вот они.

Во время своего первого пребывания в Петербурге в 1859 году, пишет Бисмарк в своих мемуарах, он столкнулся с «русской особенностью», которая произвела на него очень сильное впечатление. «В первые весенние дни принадлежавшее ко двору общество гуляло по Летнему саду (…) Императору (Александру II - Е.У.) бросилось в глаза, что посреди одной из лужаек стоит часовой. На вопрос, почему он тут стоит, солдат мог ответить лишь, что «так приказано». Император поручил адъютанту выяснить, почему здесь поставлен пост. Но на гауптвахте, выставлявшей караульных и постовых, ответили, что «в этот караул зимой и летом выставляют часового, а по чьему первоначальному приказу - установить нельзя».

Тема стала при дворе злободневной, и разговоры о ней, пишет Бисмарк, дошли до слуг. И тогда один старик-лакей, уже состоявший на пенсии, вспомнил, «что его отец, проходя с ним как-то по Летнему саду, мимо караульного, сказал: «А часовой все стоит и караулит цветок. Императрица Екатерина увидела как-то на этом месте гораздо раньше, чем обычно, первый подснежник и приказала следить, чтобы его не сорвали». Тут же часового у цветка и поставили…

Екатерина Великая скончалась в 1796 году. А Бисмарк сопровождал Александра II в 1859-м. Часовые на месте раннего подснежника стояли как минимум 63 года! Как к этому относиться? Дурь абсолютистская, блажь монаршая? Многие сейчас так и скажут. Но послушаем «железного канцлера».

«Подобные факты вызывают у нас порицание и насмешку, но в них находят свое выражение примитивная мощь, устойчивость и постоянство, на которых зиждется сила того, что составляет сущность России в противовес остальной Европе».

Мощно сказано. Единственное, что подлежит здесь осмыслением временем - «примитивная мощь». Если это о технической составляющей, то уже не актуально. А если «примитивная мощь» - это коренной, присущий от природы и неизменяемый потребительским зудом и теплом признак нации, то все верно. Да и сам Бисмарк тут же добавляет: «Невольно вспоминаешь в этой связи часовых, которые в Петербурге во время наводнения в 1825 году и на Шипке в 1877 году не были сняты, и одни утонули, а другие замерзли на своем посту.» Но никто с поста не ушел. И как бы нам не говорили о «целесообразности» и «очевидности», в боях побеждают те, кто умеют, и даже не так - кто не знает, что нет другого пути, кроме как выполнить свой воинский долг.

А вот будут ли так стоять в случае чего часовые натовских стран - не важно, какой национальности из тридцати - большой вопрос. Я лично очень в этом сомневаюсь.