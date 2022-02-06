В Московской школе обокрали дочь актёра сериала «Не родись красивой»

Последняя на данный момент киноработа Алексея Фурсенко - сериал про разведчика «Близнец» (2021). Фото: кадр из фильма

Несколько дней назад в полицию обратился 40-летний актер театра и кино Алексей Фурсенко. Артист сообщил оперативникам, что неизвестные обокрали его 8-летнюю дочь Аделину. Девочка была в школьной раздевалке и положила свой гаджет на скамейку. Надев верхнюю одежду, Аделина заметила, что телефон со скамейки пропал. Школьница осмотрела пол раздевалки, в надежде, что мобильный просто упал, однако все было тщетно - телефон исчез. Расстроенная школьница отправилась домой, где сообщила о случившемся отцу.

«В полицию поступило сообщение от 40-летнего актера Алексея Фурсенко. Артист рассказал оперативникам, что неизвестное лицо украло у его 8-летний дочери Аделины Ф. сотовый телефон марки Realme. Школьница положила гаджет рядом с собой, на скамейку в школьной раздевалке. Когда девочка переоделась - телефона на месте уже не оказалось. Ущерб от действий вора составил 15000 рублей.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. Не исключено, что телефон мог взять кто-то из детей, которые учатся вместе с девочкой в одной школе.

Алексей Фурсенко - актер театра и кино, продюсер. Мужчина снялся в таких известных российских сериалах как «Не родись красивой», «Кармелита», «Глухарь», «Солдаты», «Братья Карамазовы», а также исполнил одну из ролей в фильме «Самый лучший фильм» вместе с Гариком Харламовым и Михаилом Галустяном.

Алексей Фурсенко - сын заслуженного артиста Российской Федерации Александра Фурсенко, основателя цыганской актёрской династии. Алексей лауреат национальной премии общественного признания «Семья России» в номинации «Российская сага» за служение кинотеатральному искусству.