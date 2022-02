Причуды эволюции: люди стали менее пахучи? Нет, просто нюх у них стал хуже

Складывается впечатление, что люди в метро стали чаще мыться. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пользователи метро подмечают: в вагонах теперь не столь «ароматно». Даже в часы пик. И даже летом. Люди стали культурнее - чаще моются? Отнюдь. Просто у них ослабло обоняние. И дело тут не в симптомах или последствиях COVID-19, который отшибает нюх временно.

Китайские ученые из Шанхайского института питания и здоровья (Shanghai Institute of Nutrition and Health, University of Chinese Academy of Sciences), которые вместе с американскими коллегами из Университета Пенсильвании (Department of Neuroscience, University of Pennsylvania) обнаружили феномен, уверяют, что изменение в наших органах чувств носит эволюционный характер. Вызвано оно мутацией в генах, которые кодируют рецепторы, воспринимающие запахи. В результате люди – не все, но большинство из них - обзавелись двумя новыми рецепторам запахов. Это продемонстрировали исследования, в которых приняли участия представители нескольких сотен этнических групп.

Новые рецепторы работают хуже старых. Один из них как раз и отвечает за восприятие запаха человеческого пота – продукта подмышек, паха и проживающих там бактерий. Пахнут эти области не меньше, чем раньше, но чуют их ароматы люди хуже.

Генетический анализ свидетельствует, что в стародавние времена – у наших далеких предков – и зрение было орлиное, и нюх собачий. Но со временем острота чувств притупилась – за ненадобностью пристально вглядываться, принюхиваться, да и прислушиваться.

Изменение, которое коснулось восприятия запаха человеческого тела, в меру полезно – особенно тем, кому приходится часто бывать в людных местах. Но природа зачем-то дополнила его мутацией в генах, которые кодируют рецептор, воспринимающий запах синтетического мускуса – его часто добавляют в парфюмерную продукцию. И она стала казаться не столь ароматной.

О причудах эволюции в области обоняния ученые рассказали в журнале PLOS Genetics. Коротко с их выводами познакомил портал ScienceAlert.

