Олег Меньшиков срочно выпускает премьеру, чтобы компенсировать убытки

Олег Меньшиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях Олег Меньшиков поделился хорошей новостью. В Театре им.Ермоловой, которым он руководит, начались репетиции спектакля «Идеальный Че» по сатирической прозе Александра Цыпкина в постановке режиссёра Талгата Баталова. Как мы поняли, репетиции будут проходить стремительно. Премьера ожидается уже в марте на Основной сцене.

В спектакле заняты: Анастасия Альмухаметова, Кристина Бабушкина, Наталья Горбас, Антон Колесников, Пётр Курдов, Андрей Мартынов, Андрей Попов, Станислав Раскачаев, Никита Татаренков, Егор Харламов.

Новость действительно хорошая, особенно после скандальной отмены спектакля «Двенадцатая ночь, или всё что угодно». Напомним, конфликт произошел между режиссером этой постановки Олегом Долиным и худруком Олегом Меньшиковым. Долин в своем открытом письме Меньшикову обвинил народного артиста в «низости и неприкрытом воровстве». Мало того, что Долина отстранили от постановке за 10 дней до назначенной премьеры, так еще, по его словам, театр не заплатил ему ни рубля. "Финансово театр меня «кинул», как уличный вор", - написал Долин на своей страничке в FB. Олег Меньшиков объяснил причину отмены: "Я увидел спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителям". И принял такое решение, даже понимая, что театр терпит убытки где-то примерно в 32 миллиона рублей.

Фото: Instagram.com

Убытки на самом деле большие. В афише - сплошные отмены и переносы спектаклей в связи с болезнью артистов.

Перенесли спектакль «Леди Макбет Мценского уезда», в котором занята Кристина Асмус. Асмус по этому поводу написала у себя в Инстаграме: «2 спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» подряд….. Я обычно после него по 3 часа в гримёрке сижу и не могу встать и отхожу потом по несколько дней. Я его всегда прошу ставить с разницей хотя бы в пару недель, а тут два раза подряд!! Но другого выхода нет. У нас заболел актёр и мы переносим спектакль с 6 на 15 февраля! А следующий уже 17 февраля. И пока за эти сутки сохнут костюмы, я целый день снимаюсь. Да ещё и на улице. Но отменить спектакль мы не могли!»