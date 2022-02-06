Мария Бутырская: На Валиеву смотришь — к чему бы придраться? А не к чему!

Выступление Камилы Валиевой в Пекине Фото: REUTERS

То, что показала 15-летняя россиянка Камила Валиева в Пекине, на командном турнире, вызвало восторг и у зрителей и у специалистов.

KP.RU обратилась за комментарием к чемпионке мира и Европы по фигурному катанию Марии Бутырской.

- Прокат Валиевой в твиттере поспешили назвать лучшим в истории этого вида спорта...

- Валиева такого уровня спортсменка, что ею можно только восхищаться. Она надежная. Она лидер.

- У нее нервы крепкие?

- Абсолютно. Она крутая. Все у нее при ней. Когда на эту спортсменку смотришь и думаешь — к чему же придраться, - а не к чему придраться! Такая спортсменка, такая фигуристка, такая женщина, которая олицетворяет собою... ну просто все.

Чемпионка мира-1999 по фигурному катанию Мария Бутырская Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Гармоничная?

- Все: руки, ноги, голова — абсолютно точно. Я привыкла к тому, что она показывает такие результаты. Я желаю продолжать так же неуклонно подниматься.

- 20 лет назад вы могли такую сложность представить?

- Это только кажется, что 20 лет — срок небольшой. Время наше прошло, время новых наступило. Все мы пробовали сложные прыжки.

- И четверные?

- Были у нас девочки, которые пытались прыгать тройной аксель на тренировках. И четверные тоже.

- И вы пробовали?

- И я пробовала четверной сальхов и тройной аксель. И у меня он был. Специалисты знают. Но мы же этим не пользовались. Потому что тогда это не нужно было.

Камила Валиева Фото: REUTERS

- А нужно было что?

- Нужно было другое. Сейчас все ушло так далеко! Без элементов ультра-си делать нечего в фигурном катании. За медалями не пойдешь. Это так классно смотрится в женском исполнении. В мужском мы привыкли, они уже давно четверные делают. А на девочек смотришь и любуешься.

- Камила после выступления сказала, что «психологических отличий от других соревнований нет» - но это же Олимпиада!

- Они, это поколение, уже настолько привыкли выступать при пандемии, когда нет заполненных трибун. И для них как будто все одно и тоже — на Европе, на Олимпиаде... Полупустые или пустые трибуны, люди в масках на одно лицо, та же музыка, те же конкуренты - и вроде бы та же атмосфера. Камила же молоденькая совсем, она пока даже не понимает, где выступает. Это потом девочка скажет: вау, я выиграла Олимпийские игры! Это с возрастом происходит. Когда различаешь чемпионаты мира и Европы - и Олимпийские игры. А пока…

Камила Валиева после выступления. Фото: REUTERS

- А Марк Кондратюк?

- Третье место в короткой, второе место в произвольной - ну это его личное вложение в эту олимпийскую медаль в команде. Олимпийскую медаль! Каждый в этой ситуации справляется так, как может и делает то, что может. Понятно, что на Камилу все надеялись и ждали медаль. А Марку доверили, мальчику молоденькому, 18 лет. Ему доверили выступить и в короткой, и в произвольной. И он полностью доверие оправдал — он бОльшего не мог. Но сделал на максимум, на отлично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ехала сюда и не понимала как это сделать»: российская фристайлистка Анастасия Смирнова удивилась своей бронзовой медали в Пекине

19-летняя россиянка взяла бронзу в могуле (подробнее)