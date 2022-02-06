Дочь больной раком Заворотнюк спросили про скандальное фото мамы: вот что она ответила

Дочь больной раком Заворотнюк спросили про скандальное фото мамы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Имя больной раком Анастасии Заворотнюк вновь всплыло в скандальной хронике. На одном из снимков рядом с Петром Чернышевым поклонники нашли сильно изменившуюся из-за тяжелой болезни женщину. Публика тут же решила, что так может выглядеть сейчас тяжелобольная актриса. Скандальное фото уже прокомментировала Татьяна Навка. А теперь настал черед старшей дочери артистки Анны.

Анастасия Заворотнюк более трех лет борется с раком мозга. Лечение от онкологического заболевания стало настоящим испытанием не только для актрисы, но и ее близких. Родня приняла решение не реагировать на сплетни и слухи, которые с завидной регулярностью появляются в обществе. Иногда лишь старшая дочь звезды не выдерживает и дает редкие комментарии. Вот и на днях Анна решила пообщаться с подписчиками блога, ответив на их вопросы.

Недавно достоянием общественности стал снимок с камер ГИБДД. Черно-белое фото не отличается четкостью. В кадре мужчина с бородой сидит за рулем, а на пассажирском сидении полулежит женщина с короткими волосами. Пользователи соцсетей почему-то решили, что это Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк.

Охочие до сенсаций сплетники давно гадают, как сейчас выглядит их любимица. Ведь рак мозга приводит к кардинальным изменениям во внешности. Вспомнить хотя бы Жанну Фриске. Ныне покойная певица в последние месяцы жизни была совсем неузнаваема - она лишилась волос и сильно располнела после химиотерапии.

За разъяснениями любопытные граждане бросились к дочери актрисы. Они спросили девушку, как она расценивает недавнее фото, спровоцировавшее скандал, - фолловеры по сей день ругаются, доказывая друг другу свою "правду". Анна пресекла все инсинуации на сей счет, отшив злопыхателей: "Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим".

Фото: СОЦСЕТИ

Звездная наследница ждет, когда от нее и ее семьи все отстанут. "Ну что здесь лезть? Болеет человек, очень тяжело. Нет сил делиться этим, что непонятного", - негодует она.

Напомним, что семья тщательно оберегает 50-летнюю Анастасию Заворотнюк от глаз общественности. Актрисе поставили страшный диагноз глиобластома. Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. На сегодняшний момент известно, что Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино. Режиссер Анатолий Демидов рассказывал, что артистка сильно поправилась, скрывает лицо за черными очками, а на голове носит платочек.