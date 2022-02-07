"Болел до хрипоты!": Россияне делятся радостью от первых наших медалей на Олимпиаде

Вопрос дня: Как вам начало Олимпиады? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

4 февраля в Пекине стартовали Зимние Олимпийские игры. За первые же два дня наши спортсмены успели порадовать, завоевав медали. В связи с этим - наш вопрос дня:

Как вам начало Олимпиады?

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Очень переживаю за лыжников. Смотрел в воскресенье удивительную золотую гонку Большунова в прямом эфире. Болел до хрипоты! Сразу после обзвонил друзей-болельщиков, если вдруг кто не видел эту замечательную победу. После политической атаки на наших спортсменов это двойная победа.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Я еще на Московской Олимпиаде был: сбежал тогда из армии в самоволку. А сейчас слушаю репортажи и ликую. Вообще надо мериться не ракетами, а ракетками. Сам ужасно люблю лыжи. И недавно зачем-то две шайбы купил. Придется турнир проводить - вон каток залили в соседнем дворе.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольных рынков:

- Я не болельщик, хотя был мастером спорта и чемпионом СССР по гребле на ялах. Визуальное же созерцание не слишком мне интересно, притом что мои дочери - ярые болельщицы, а особенно остро бывшая жена болеет.

Мария БУТЫРСКАЯ, чемпионка мира по фигурному катанию:

- Камила Валиева такого уровня спортсменка, что ею можно только восхищаться. У нее нервы крепкие, она крутая. Когда на нее смотришь и думаешь, к чему бы придраться, а не к чему! А Марк Кондратюк насколько хорош! На Камилу, конечно, все надеялись, а Марку доверили, как мальчику 18-летнему, а он полностью оправдал, сделал все по максимуму.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:

- Вспоминаю Олимпиаду-76 в Инсбруке. Я тогда всю тетрадку исписал. Трансляций прямых по телевизору не было - из газет и по радио я все что мог выписывал, и потом все в школе спорили, и наши родители это активно обсуждали. Тогда был невероятный интерес. А сейчас, увы, никакого интереса нет - и политизация, и допинг-скандалы, и пандемия.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран Службы внешней разведки:

- Понимаю, как тяжело нашим спортсменам: мы не совсем готовы ни к таким условиям, ни к такой пище. Плюс жесткие требования из-за пандемии. И общая атмосфера. Но не может не радовать при всех этих обстоятельствах, что мы к концу второго дня обогнали главных соперников - американцев. Бог с ними, с канадцами, китайцами и японцами, тут главное, что американцев опережаем!