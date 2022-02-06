Звезда «Игры престолов» недоволен грядущим ремейком «Белоснежки» из-за стереотипного изображения карликов

Актер Питер Динклейдж Фото: кадр из фильма.

Как показывает современная реальность, высказываться или иметь мнение по гендерному или расовому вопросу в наше время очень опасно.

Доходит до того, что Шекспира в Лондоне признают расистом и «редактируют» его пьесы задним числом.

Мультики Диснея сопровождаются пояснительными записями о «стереотипном восприятии людей» при создании произведения.

А теперь и гномы попали под раздачу. Оказывается, когда карлики в кино играют гномов — это тоже плохо, стереотипно и неправильно. Об этом очень резко и громко, буквально негодуя от непонимания подобных вещей, заявил актер сериала «Игры престолов» Питер Динклэйдж, сыгравший Тириона Ланнистера.

Ранее он объявлял, что «карлики — последний бастион неполиткорректного юмора на этой планете». А теперь ему не угодил еще не вышедший на экраны ремейк «Белоснежки и семи гномов», главную роль в котором сыграет латиноамериканка Рэйчел Зеглер.

Фото: кадр из фильма.

- Я не вижу в этом [проекте] никакого смысла, - подчеркнул в подкаст-шоу WTF Питер Динклэйдж. - Вы ведёте себя прогрессивно в отдельных вопросах, но затем снова создаете эту ****** (долбаную) отсталую историю про семерых карликов, вместе живущих в пещере?

Актер назвал идею перезагрузки фильма 1937 года «лицемерным нонсенсом» именно по этой причине. Потому что гномов будут играть карлики. Динклэйджу невдомек, что в среденевековой фольклорной традиции гномы — это маленькие существа, живущие в горах и добывающие там богатства. Чисто физиологически высокие люди не могли бы править в ущельях. В этом и смысл сказаний.

Фото: кадр из фильма.

Разумеется, ради повесточки Disney тут же взял под козырек. В компании заявили, что при создании проекта «постараются избежать стереотипизации при изображении персонажей и для этого консультируется с «представителями комьюнити людей с дварфизмом (врожденная карликовость)».