Анекдоты: Я настолько стар, что помню противостояние деревень Вилларибо и Виллабаджо

Попыталась смахнуть крошку с экрана телефона. Заблокировала 247 контактов и купила трактор.

* * *

Вот и подоспело поколение старушек, которые сами были шалавами и наркоманками...

* * *

- Мама, а правда, что куриный бульон помогает при простуде?

- Да, дочка.

- А почему?

- Потому что в курочке много антибиотиков.

* * *

Представьте, какие идеальные бутерброды с маслом получаются у штукатуров…

* * *

Заблудился в дремучем лесу? Не волнуйся, спокойно дождись осени - птицы полетят на юг.

* * *

«Может ли ФСБ читать мои мысли?» - подумал я.

Через секунду мне пришла эсэмэска со словом «Конечно!».

* * *

Господи, мне 25 лет, а я до сих пор, когда думаю о том, какой сегодня день недели, представляю дневник.

* * *

- У меня такое переменчивое настроение... То всей душой радуюсь жизни, а через пять минут уже убить кого-нибудь хочется.

- Так одно другому не мешает, убей и радуйся дальше.

* * *

На случай отключения электричества в Музее мадам Тюссо все экспонаты снабжены фитильками в области темечка.

* * *

В Лихтенштейне прошел турнир по футболу среди дворовых команд.

Победитель получил право сыграть со сборной России.

* * *

- Роза Моисеевна, заберите своего кота. Он опять у рыбного отдела голодный обморок изображал.

* * *

- А помните, как мы в чужой сад за яблоками ходили? Наберешь, бывало, полные ягодицы соли, придешь домой, лежишь на животе и думаешь: «Господи, что же я так фрукты-то люблю?!»

* * *

Хочешь ворочать миллионами?

Устраивайся на монетный двор грузчиком!

* * *

Третья жена мне попалась жутко ревнивая... Постоянно приходится ей доказывать, что с первой и второй женами у меня ничего не было!

* * *

День 65-й на карантине, и собака смотрит на меня, так, будто говорит: «Теперь понимаешь, почему я грызу мебель?»

* * *

- На какую работу устроилась, доча?

- Не скажу, папа, все равно не поймешь.

- Я тупой, по-твоему? Быстро отвечай!

- Я работаю в шоуруме.

- В шаурме, так в шаурме.