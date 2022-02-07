Анекдоты: Я настолько стар, что помню противостояние деревень Вилларибо и Виллабаджо

Попыталась смахнуть крошку с экрана телефона. Заблокировала 247 контактов и купила трактор.
* * *
Вот и подоспело поколение старушек, которые сами были шалавами и наркоманками...
* * *
- Мама, а правда, что куриный бульон помогает при простуде?
- Да, дочка.
- А почему?
- Потому что в курочке много антибиотиков.
* * *
Представьте, какие идеальные бутерброды с маслом получаются у штукатуров…
* * *
Заблудился в дремучем лесу? Не волнуйся, спокойно дождись осени - птицы полетят на юг.
* * *
«Может ли ФСБ читать мои мысли?» - подумал я.
Через секунду мне пришла эсэмэска со словом «Конечно!».
* * *
Господи, мне 25 лет, а я до сих пор, когда думаю о том, какой сегодня день недели, представляю дневник.
* * *
- У меня такое переменчивое настроение... То всей душой радуюсь жизни, а через пять минут уже убить кого-нибудь хочется.
- Так одно другому не мешает, убей и радуйся дальше.
* * *
На случай отключения электричества в Музее мадам Тюссо все экспонаты снабжены фитильками в области темечка.
* * *
В Лихтенштейне прошел турнир по футболу среди дворовых команд.
Победитель получил право сыграть со сборной России.
* * *
- Роза Моисеевна, заберите своего кота. Он опять у рыбного отдела голодный обморок изображал.
* * *
- А помните, как мы в чужой сад за яблоками ходили? Наберешь, бывало, полные ягодицы соли, придешь домой, лежишь на животе и думаешь: «Господи, что же я так фрукты-то люблю?!»
* * *
Хочешь ворочать миллионами?
Устраивайся на монетный двор грузчиком!
* * *
Третья жена мне попалась жутко ревнивая... Постоянно приходится ей доказывать, что с первой и второй женами у меня ничего не было!
* * *
День 65-й на карантине, и собака смотрит на меня, так, будто говорит: «Теперь понимаешь, почему я грызу мебель?»
* * *
- На какую работу устроилась, доча?
- Не скажу, папа, все равно не поймешь.
- Я тупой, по-твоему? Быстро отвечай!
- Я работаю в шоуруме.
- В шаурме, так в шаурме.