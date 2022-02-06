Захар Прилепин "наехал" на Трофима, назвав его "утырком" за пост про русских добровольцев в ДНР. Бард ответил, что беспокоится за детей и внуков

Писатель и публицист Захар Прилепин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Довольно нечасто можно встретить ситуации, при которых известные люди критикуют друг друга в публичном пространстве. Обычно цеховая солидарность и совместные корпоративы и концерты сильно сближают. Честное мнение все держат при себе. Исключение? Разве что разборки Ксении Собчак и Шнура.

И вот еще один громкий конфликт. Писатель и политик Захар Прилепин открыто наехал на барда Сергея Трофимова. В фейсбуке он сделал репост сообщения музыканта, в котором тот оскорбил русских добровольцев, стремящихся на Донбасс.

- Лишь бы не работать, - прокомментировал у себя на странице Трофим новость о том, что в России создаются отряды для помощи жителям ДНР и ЛНР.

Захар сопроводил этот репост резкой характеристикой, назвав певца «утырком».

- Какой все-таки утырок этот ваш «народный», ненаглядный единоросс Трофим, - написал Прилепин. - На Сердючку тут все удивляются. А чего Сердючка? Сердючка там, сердючит, как умеет, на своих хозяев. А это - вот здесь обитает. Весь в орденах от минкульта и минобороны. Звезду героя на спину ему повесьте еще. Элиточка эрэф, все как мы любим.

Люди очень быстро начали засыпать фейсбук Трофима негативными комментариями, и запись он очень быстро удалил. После чего нашел время развернуто и расплывчато ответить писателю.

— У меня родня в Луганске, — признался бард. — Мы же знаем, что там происходит, — заявил музыкант. — Добровольцы — дело особое. В любой стране есть воины, для которых война — привычная среда обитания. Я могу их понять. Но жить-то надо тоже. Воспитывать детей, откладывать на старость, заботиться о Родине, в которой живешь. Стратегические планы — это, конечно неплохо. Но все мы живем здесь и сейчас — и от того, как мы живем, зависит будущая жизнь детей и внуков.

Завязалась общественная дискуссия. Бывший глава Совмина ДНР Александр Бородай призвал сильно не накидываться на Трофима, потому что представители шоу-бизнеса, по его мнению, «умом и сообразительностью» не отличаются.

- Трофим? Ну что вы хотите? - заявил Бородай на стриме «Ваших новостей». - Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Это человек из мира шоу-бизнеса. То, что он произнес какую-то глупость, это трудно ставить ему в вину, потому что люди, которые занимаются шоу-бизнесом, они обычно, извините, умом и сообразительностью не отличаются.