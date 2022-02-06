В России снимут современную версию «Преступления и наказания»

Режиссер Владимир Мирзоев снимет сериал "Преступление и наказание". Фото: Евгения ГУСЕВА

Довольно модный тренд — максимально осовременивать классику. В сегодняшнем театре можно увидеть массу постановок («Р» Юрия Бутусова, «Кому на Руси жить хорошо» Кирилла Серебренникова, «Бульба.Пир» Александра Молочникова и др.), где литературный сюжет адаптирован под современные реалии. Там действуют вполне себе узнаваемые типажи, окружающие нас.

В киноиндустрии экспериментировать в этой области давно начал канал BBC («Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем), в России — Григорий Константинопольский («Гроза» и «Мертвые души»).

Фото: кадр из фильма.

Для Netflix, как мы знаем, в России сразу несколько популярных режиссеров (Наталья Меркулова, Алексей Чупов и др.) отсняли современную версию «Анны Карениной».

Пришла очередь Достоевского. В Петербурге вскоре начнутся съемки многосерийного фильма «Преступление и наказание». Режиссером стал известный театральный мастер Владимир Мирзоев, порой пробовавший себя в кино и сериалах («Борис Годунов», «Топи», «Как Надя пошла за водкой»). Он впервые берется за экранизацию в многосерийном формате.

Фото: Instagram.com

Результаты кастинга пока не разглашаются. Известно лишь, что проект будут снимать в Петербурге. В центре сюжета будет не только фигура Раскольникова, но и личность его родной сестры. Оператором назначен Василий Григолюнас, снимавший «Топи» вместе с Мирзоевым.

Фото: Instagram.com

— Эта новая адаптация романа предлагает новые перспективы и интерпретации классической истории, — подчеркнул режиссер. — Это не только история Родиона Раскольникова, но и история его сестры Дуни. Они похожи друг на друга, и у них схожие характеры. Но самое главное, хотя это и не так очевидно, это то, что они оба герои. Они оба страстные, гордые и неспособные сдаться.

Сериал вместит восемь эпизодов и выйдет на платформе START.

- Как бы эти персонажи выглядели сейчас? - обозначает главные акценты проекта исполнительный вице-президент по продажам и приобретениям START Дарья Бондаренко, - Что влияет на их выбор? И, наконец, при непостижимой логике преступления, что могло заставить рядового петербургского студента перейти на темную сторону — его внутренние демоны или кто-то более сильный (Дьявол)?