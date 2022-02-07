Вдова Николая Караченцова устроила публичную выволочку матери Ольги Бузовой

Людмила Поргина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Таланты поющей ведущей, а точнее, их отсутствие не раз становились причиной громких скандалов. Но на этот раз Ольга Бузова в перепалке не участвовала: на съемки ток-шоу "Звезды сошлись" пригласили родительницу звезды "Дома-2". Однако, Ирину Бузову в студии встретили в штыки. Особенно ее слова в защиту знаменитой дочки задели вдову Николая Караченцова. Людмила Поргина с первых же фраз взяла быка за рога.

- Во-первых, надо говорить не тЭнор, а тЕнор, - поправила артистка Бузову-старшую, рассуждавшую о знаменитых вокалистах. - Вы откуда, с какого города? Питерские? У вашей дочери какой-то акцент... сибирский. Это плохо. Надо отработать, заняться сценической речью, если ты выходишь на сцену.

- Моя дочь не сама пришла пришла в театр со словами "Я такая офигительная, берите меня!", - высказалась Ирина Бузова о появлении Ольги во МХАТе в спектакле "Чудесный грузин". - Ее позвали, и не абы кто, а люди с регалиями - режиссер Эдуард Бояков. Давайте о качестве работы... встретимся у кассы!

- А что в истории останется? Останутся Рафаэль, Леонардо да Винчи... И я останусь тоже в истории, вы не забывайте! - парировала Поргина. - Вы кто по профессии, мама? Стоматолог? Давайте тогда о зубах. Ну вы не можете рассуждать о сцене, не можете! У нас от вас уже зубы заболели - посоветуйте лучше, что делать!

Впрочем, мать Бузовой пришла на шоу подготовленной. Оказалось, она прочитала переписку Станиславского с Немировичем-Данченко.

- Всем, кто поддерживает идею, что моя Оля развалила МХАТ: ребята, в 1987 году его развалили Доронина и Ефремов.., - начала было гостья, но на этих словах дочь артиста встрепенулась: "А чо сразу Ефремов-то?".

- Куда это вы размахались руками-то, куда размахались?! - осадила Поргина Бузову-старшую, заставив ее умерить пыл, и не преминула напомнить, что 18 лет назад Ольга начала свою карьеру на телестройке. - Вы дочь отпустили на "Дом-2", помните, мама?

Впрочем, Ирина Бузова до конца отстаивала право дочки выходить на сцену без музыкального и актерского образования.

- Если человек считает, что ему нравится этим заниматься, и если на то, что он делает, приходят люди, готовые смотреть на то, что он делает, значит, он имеет на это право, - путано, но уверенно завила Бузова-старшая.

Кстати, досталось от оскорбленной матери и Дмитрию Губерниеву, который в прошлом году в прямом эфире высмеял поющую ведущую за "коньяк по утрам". Его родительница нарекла "брюконосителем", подчеркнув тем самым, что комментатор для нее не мужчина. А по поводу пристрастия дочери к алкоголю лишь задалась риторическим вопросом: "Ну а кто в России не пьет?".