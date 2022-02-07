МакSим призналась, что любимый мужчина много лет издевался и унижал ее

МакSим. Фото: Инстаграм.

МакSим редко рассказывает о своей личной жизни, предпочитая держать ее в секрете от публики. Недавно, правда, певица намекнула, что поставила точку в отношениях с очередным избранником. А сегодня Марина Максимова неожиданно призналась, что ее любимый человек был абьюзером. Бойфренд звезды постоянно критиковал и унижал ее, причем бил по самому больному – мужчина нелестно отзывался о внешности и творчестве артистки.

В Инстаграме Марина поделилась фотографией, на которой она позирует в вечернем платье, с красивой прической и макияжем.

- Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной, - написала МакSим.

Певица рассказала об абьюзе в своей жизни. Фото: Инстаграм.

Поклонники в комментариях поддержали певицу: «Вот и доказательство что даже такую шикарную женщину можно заабьюзить», «Правильно! Не нужны такие отношения, не заслуживаете!», «Никого не слушайте. Вы красотка с манящими глазами, и песни я слушаю сколько себя помню. До сих пор. А ведь я мужик 30-летний», «Теперь понятно. Вы достойны лучшего. Желаю Вам найти свое счастье», - пишут фоллоферы.

МакSим не упомянула, кого именно она имеет в виду. Но, возможно, артистка намекнула на своего первого мужа – отца старшей дочери Александры. Со звукорежиссером Алексеем Луговцовым Марина прожила несколько лет, хотя официально они не регистрировали свои отношения. Тем не менее, в 2008 году пара устроила красивую церемонию бракосочетания на индонезийском острове Бали по местным обычаям. Вскоре у них родилась дочь Александра.

В 2008 году Марина и Алексей устроили красивую церемонию бракосочетания на индонезийском острове Бали. Фото: соцсети.

Марина рассказывала, что отношения с Луговцовым были тяжелыми. Он ревновал жену и завидовал ее успеху. При этом сам потерял работу, но требовал, чтобы певица сидела дома и заботилась о дочке.

- Алексей говорил, что мне не нужно ходить на те или иные передачи, что я не должна давать какие-то концерты. И вообще лучше, если бы я сидела дома и варила кашу. При этом у него-то работы не было. Он ее и не искал, - рассказывала певица в телеинтервью. - Я-то ладно, но ребенок в чем виноват?

Семейная жизнь становилась только хуже: супруг подсел на запрещенные препараты и порой вел себя неадекватно. МакSим рассказывала, что Алексей себя плохо контролировал. У него случались вспышки ярости, он мог устроить дома погром или в неадекватном состоянии увезти годовалую дочь на мотоцикле,

- Он заклеивал камеры на телефонах, запрещал трогать электронные предметы. Сказал, что вокруг масоны, в том числе я. А он - потомок Николая II. И нас соединили вместе, потому что наша дочь - будущая царица. За всеми нами следят… Становилось не до смеха, - вспоминала Марина.

Певица поняла, что им нужно разойтись, когда муж принялся угрожать ей суицидом. Марина и Алексей расстались в 2011 году. Саше тогда было два года. Отец в воспитании ребенка практически не принимал участия и, судя по всему, никогда не стремился финансово помогать дочери.

Певица с дочками. Фото: Инстаграм.

Свою младшую дочь Машу певица родила от бизнесмена Антона Петрова. С Антоном Марина познакомилась во время корпоративной вечеринки, на которой она выступала. Их дочь появилась на свет в октябре 2014 года. Правда, Антон и Марина расстались еще до рождения девочки - бизнесмен ушел к другой. Новой избранницей Петрова стала Елизавета Брыксина, дочь миллионера и депутата Госдумы. Встречаться с ней гражданский муж MакSим начал, когда Марина была на седьмом месяце беременности. Когда Антон и Елизавета сыграли свадьбу, его дочке от МакSим исполнилось 11 месяцев.

Правда, от заботы о дочери Петров не отказался. По слухам, именно он купил МакSим и ее детям роскошную квартиру в центре Москвы, стоимость которой риелторы оценивают в 200 миллионов рублей. Говорят, именно бывший возлюбленный певицы оплачивал ей частную палату, когда она болела коронавирусом. И сейчас, когда артистка перестала выступать, помогает ей материально.