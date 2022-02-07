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Звезды6 февраля 2022 23:35

Наташа Королева сделала важное заявление о невестке-стриптизерше

Певица рассказала об избраннице сына на открытии выставки картин своего мужа Сергея Глушко
Ирина СУХАНОВА
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Наташа Королева пришла на выставку картин своего мужа Сергея Глушко.

Наташа Королева пришла на выставку картин своего мужа Сергея Глушко.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Отметив полувековой юбилей, муж Наташи Королевой Сергей Глушко решил завязать с карьерой стриптизера. Прекратив раздеваться на сцене, Тарзан открыл в себе новый талант: теперь он – художник. Во время пандемии у супруга певицы появилось много свободного времени, которое он решил посвятить творчеству. Результаты своих трудов Глушко показал на персональной выставке: экспозиция его работ открылась 6 февраля в столичном арт-баре «Зеленая собака».

Гостей Тарзан встречал в броском костюме в цветочек. Точно в таком же на выставку пришла и Королева – видимо, певица решила таким образом поддержать супруга.

Королева и Тарзан пришли в одинаковых костюмах.

Королева и Тарзан пришли в одинаковых костюмах.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей Глушко рисует портреты – членов семьи, друзей и знакомых. Любимая модель – конечно, жена Наташа. Ее Тарзан изобразил в полуобнаженном виде, кокетливо прикрывающей руками пышную грудь. Еще одна героиня его полотен – мама Королевой Людмила Порывай. Как признался Тарзан, когда он нарисовал ее на холсте, отношения с тещей значительно потеплели.

- Теща с меня просто пылинки сдувает после портрета, - похвастался Глушко.

Оценить картины новоиспеченного живописца пришел художник Никас Сафронов.

Оценить картины новоиспеченного живописца пришел художник Никас Сафронов.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поздравить новоиспеченного живописца пришли его звездные друзья – художник Никас Сафронов и актриса Эвелина Бледанс. Был в зале и 19-летний сын Королевой и Глушко Архип, которого папа тоже запечатлел на одном из полотен. А вот девушки Архипа Мелиссы в этот вечер почему-то не было в зале. К слову, на картинах Глушко ее тоже нет – хотя, казалось бы, ее выдающиеся формы так и просятся, чтобы их увековечили на холсте.

Мелисса – коллега Тарзана, тоже зарабатывала на жизнь стриптизом. Но, попав в звездную семью, решила оставить шест и ночные клубы. Год назад 20-летняя Мелисса поселилась в доме Королевой и объявила, что они с Архипом обручились. Даже помолвочное колечко предъявила в Инстаграме. Поэтому в СМИ и в соцсетях девушку давно зовут невесткой певицы. Однако в последнее время у родителей Архипа все чаще прослеживаются нотки недовольства сложившейся ситуацией. Вот и на открытии выставки Сергей Глушко не сдержался и резко отозвался об избраннице сына.

Сын Архип позировал на фоне своего портрета.

Сын Архип позировал на фоне своего портрета.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда Тарзана спросили, почему он до сих пор не нарисовал портрет Мелиссы, тот возмутился: с какой стати?

- А почему я должен ее рисовать? Это его очередная девушка. У Архипа нет на нее никаких планов. Не первая и не последняя, - заявил Глушко.

Королева поспешила сгладить неловкую ситуацию и сделала заявление для журналистов по поводу сына и его девушки.

- Мы стараемся не вмешиваться в их личную жизнь. Сергей поэтому так и отреагировал, - объяснила Наташа. – И никому не нужно вмешиваться. Архип и Мелисса вместе. Но до нее у него были и другие девушки. И про них также писали, про семью и детей. Но никто не пишет о том, что Архип преподает и учит японский язык. А это довольно трудный язык.

А вот девушку Архипа Мелиссу на выставку не пригласили. Фото: кадр видео.

А вот девушку Архипа Мелиссу на выставку не пригласили. Фото: кадр видео.

Сын звезды с детства увлекался Японией и культурой этой страны. Сейчас Архип учится в Высшей школе экономики на бакалаврской программе «Язык и литература Японии». Ранее Королева рассказывала, что ее сын сейчас сосредоточен на учебе, и ему не до женитьбы. К тому же Архип понимает, что брак – это серьезный шаг, для которого нужно созреть.

Завязав с карьерой стриптизера, Сергей Глушко открыл в себе талант живописца.

Завязав с карьерой стриптизера, Сергей Глушко открыл в себе талант живописца.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Нужно обеспечивать свою семью. А для этого необходимо получить образование и в чем-то состояться, чтобы в будущем взять ответственность за человека, который рядом с тобой. А там и дети пойдут, - рассказывала Королева.

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