Подаренный родителями ДНК-тест указал американке на её настоящего отца

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Супруги из США подали в суд на клинику по лечению бесплодия. Это произошло после того, как выяснилось, что их взрослая дочь не имеет биологической связи со своим отцом.

Выяснилось все случайно: по просьбе дочери родители подарили ей генетический тест, поскольку девушка хотела найти свои корни – из семейных историй она знала, что предки ее отца иммигрировали в Новый свет из Италии.

– Я была на работе, когда пришли результаты теста. Открыла письмо и вижу, что у меня английские корни, а также ирландские, валлийские и немецкие. А где итальянские, может, сицилийские? Что? Нет? – вспоминает свое удивление Джессика Харви.

Дальше все оказалось еще интереснее – выяснилось, что к своему отцу, которого она всю жизнь считала родным, девушка не имеет биологического отношения.

В 1991 году супруги прошли в клинике по лечению бесплодия так называемую процедуру внутриматочной инсеминации, значительно повышающей шансы на беременность.

По условиям договора с клиникой, женщине должны были ввести сперму ее мужа, но что-то пошло не так, сообщает CBS.

Позже выяснилось, что для оплодотворения женщины медики использовали сперму другого мужчины, который в это же время проходил лечение в клинике.

По словам Джессики, которой удалось связаться со своим биологическим отцом, он был очень рад узнать, что у него есть взрослая дочь.

– Это как проснуться в чужой жизни, – сетуют супруги.

А в клинике утверждают, что очень серьезно относятся к подобным жалобам и обещают во всем разобраться.

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