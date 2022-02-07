«Мой муж – зомби»: Семейная пара в Израиле развелась из-за чрезмерного увлечения главы семейства

Фото: Shutterstock

Семейная пара в Израиле подала на развод после того, как муж, вынужденный работать из дома во время пандемии, нашел отдушину в играх на мобильном телефоне.

Начав играть, мужчина был уверен, что его вскоре ждут ошеломительный успех и богатство, но жена, судя по исковому заявлению, не захотела ждать.

Начиналось все как невинное увлечение: мужчина, которому из-за коронавируса пришлось работать удаленно, стал проводить с телефоном все больше времени. На упреки жены он отвечал, что игра - это единственное, что действительно приносит ему радость, а вскоре он станет чемпионом и заработает кучу денег.

Дальше – больше: помимо того, что мужчина приобрел дорогущее геймерское кресло, которое должно было помочь ему сосредоточиться, и перестал обращать внимание на происходящее, выяснилось, что он потратил целую кучу денег, сделав вложения в виртуальном мире.

Терпение женщины лопнуло, когда супруг попытался приобщить к игре старшего сына.

– Я не позволю тебе испортить ребенка. Если так, давай разводиться. Ты только посмотри, во что превратилась твоя жизнь. Тебя уже ничего не интересует, кроме игр - ни дети, ни путешествия, ни семейные праздники. Все, что тебя волнует, это лишь переход на более высокий уровень в твоей чертовой игре, – заявила женщина.

Услышав предложение о разводе, мужчина с радостью на него согласился, заявив, что уж теперь-то он точно добьется успеха, передает beersheva.mynet.co.il.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сладкая взятка: Немец попытался откупиться от контролеров сладостями

Вместе со штрафом за неправильную парковку мужчина по решению суда теперь заплатит 1800 евро (подробности)