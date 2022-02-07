«Давайте без истерик и спекуляций»: Президент Чехии высказался о причастности России к взрывам во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан призвал спокойно дождаться результатов расследования взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, не пытаясь использовать надуманные события в своих интересах.

По словам главы государства, причастность россиян к инциденту на военных складах, а уж тем более российских спецслужб, пока не имеет ни малейших доказательств. Кроме того, Земан предположил, что обвинения в сторону России прозвучали именно тогда, когда это было выгодно разведке.

– Давайте без истерик и спекуляций дождемся результатов расследования, и тогда будем решать. Полиция Чехии, а также Верховная прокуратура, которая курирует это дело, пользуются моим полным доверием. Я желаю, чтобы были задействованы максимальные возможности. И чтобы, когда расследование закончится, граждане Чехии были полностью проинформированы, и ничего не осталось в секрете, – передает CNN слова Земана.

Президент считает, что виновные должны быть установлены и наказаны, но обвинения не должны быть голословными.

По утверждению чешской Службы безопасности и информации, к взрывам, прогремевшим на военных складах в 2014 году, якобы причастны два гражданина России, посещавшие страну с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

После того, как разведсообщество Чехии заявило, что Петров и Боширов являются агентами российских спецслужб, власти выслали из страны ряд дипломатов РФ. В ответ на недружелюбные и необоснованные действия Чехии Россия объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве.