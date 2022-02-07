Скандал в Израиле: кандидатов на «Евровидение» разделил всего один голос

Победителем израильского отбора на Евровидение стал Михаэль Бен-Давид (слева), занявший второе место певец Эли Холи требует пересчитать голоса. Фото: YouTube

В Израиле после завершения голосования за претендентов на победу в финале вокального шоу «X-фактор» разразился скандал: поклонники певца Эли Холи требуют пересчета голосов.

По мнению тех, кто голосовал за 23-летнего Холи, перевес в один голос в пользу другого исполнителя, Михаэля Бен-Давида, может быть результатом статистической погрешности. Кроме того, фанаты Холи утверждают, что столкнулись с проблемами при голосовании на сайте реалити-шоу.

– Сайт застрял на рекламе, и люди, ожидавшие SMS-код, не смогли проголосовать, – возмущены некоторые израильтяне. То, что с точно такими же проблемами столкнулись поклонники Бен-Давида, их не волнует.

Но судя по всему, именно Бен-Давиду придется представлять свою страну на «Евровидении», ежегодном песенном конкурсе, который пройдет в мае этого года в итальянском Турине. Таковы условия отбора кандидатов на участие в «Евровидении», принятые в Израиле – на конкурс едет победитель «Х-фактора», передает 9tv.

Израильские музыкальные критики называют Бен-Давида «певцом и танцором, обладающим как богатым голосовым диапазоном, так и хорошими пластическими данными». Критике подверглась лишь постановка номера с участием полных танцовщиц в майках-«алкоголичках».

А вот журналисты пишут о Бен-Давиде как о «юноше непростой судьбы». Он - один из сыновей многодетной пары с корнями из Грузии и Украины, с самого детства получал от сверстников, в основном, лишь тычки – этому способствовали любовь мальчика к танцам и несвойственные обычным парням манерность и жеманность.

Михаэль работал «поющим официантом» в одном из ресторанов Тель-Авива, где и был замечен преподавательницей вокала, которая направила его в специализированное училище.

Окончание учебного заведения совпало с началом пандемии коронавируса. Работы по специальности не нашлось, и Бен-Давид стал кассиром в супермаркете.

– В одной смене работали русская, эфиопка и я, гомосексуалист, – рассказал певец журналистам об этом периоде своей жизни.

Так или иначе, но в этом году Михаэлю удалось впечатлить жюри израильского «Х-фактора». И если фанатам его главного конкурента не удастся добиться пересмотра решения судей, его дорога лежит в Турин.