Ядерное двуличие. США взвыли, узнав об угрозе размещения ядерного оружия России в Европе

Мобильный ракетный комплекс "Тополь" РВСН России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия уже много лет подряд призывает США убрать американское ядерное оружие из Европы. И не раз выражала готовность договориться с Вашингтоном о справедливых «правилах игры».

Но что в ответ? В ответ Белый дом и Пентагон пообещали разместить ядерные бомбы… еще и в Польше. Как говорится,под окнами у Белоруссии. Помните, что еще в минувшем ноябре сказал в ответ на это президент республики Александр Лукашенко?

«Ну тогда я вынужден буду просить Путина разместить аналогичное оружие в моей стране». А потом еще и добавил, что десятки пусковых площадок для запуска ракет (кроме одной) после распада СССР и вывода «Тополей» из Белоруссии сохранились. Так что «база» готова…

Минск даже пообещал, что ради этого может пойти на изменение своей конституции.

И тут госдепартамент США поднял вселенский вой:

«Размещение ядерных сил России на территории страны создаст угрозу безопасности Европы!».

В ответ директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков ущучил американцев и их европейских союзников:

"Запад, вместо того чтобы опасаться гипотетической угрозы размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, лучше бы задумался о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия США, способного поражать цели на территории России. Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны".

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

По его словам Ермакова, участие неядерных европейских стран в "совместных ядерных миссиях НАТО напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия".

Ну а что же Госдеп? Он назвал призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО "проблематичными". И почему же? Ответ:

«Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом».

Иными словами, США оставляют за собой право держать свое ядерное оружие в любой стране блока, включая, разумеется, и европейские. Таких стран сегодня пять (см. справку «КП»). А теперь к ним может добавиться и Польша. Но известно ли полякам, что как только в их доме появятся американские термоядерные авиационные бомбы B61-12, на место их дислокации в тот же день будут нацелены российские оперативно-тактические или гиперзвуковые стратегические ракеты? Причем, высокоточные. Способные «влетать в форточку». И в случае военной заварухи в тех польских местах останется лишь дымящий щебень. А жалко, такая красивая страна…

СПРАВКА «КП»

Где в Европе США разместили свои ядерные бомбы?

Германия. База Бюхель. 20 бомб

Бельгия. База Кляйн-Брогель. 22 бомбы

Нидерланды. База Волкель. 20 бомб

Италия. База Авиано (35 бомб) и база

Геди-Торре. 40 бомб.

Турция. База Инджирлик. 50 бомб