Анализ воздуха и жизнь в «пузыре»: Какие меры безопасности против коронавируса ввели на Олимпиаде в Пекине

Церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае 4 февраля стартовали зимние Олимпийские игры-2022. Церемония их открытия прошла на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо». Это первая зимняя Олимпиада, которая организуется в условиях пандемии коронавируса, да еще и после обнаружения нового штамма «омикрон». Разумеется, всех беспокоит, какие меры против пандемии предприняты во время соревнований. Китайские власти уже пообещали, что Игры будут «яркими и безопасными». А организаторы Олимпиады разработали многоступенчатую систему защиты олимпийцев и зрителей, которая поможет провести масштабное спортивное мероприятие в обстановке максимальной безопасности. О них подробно рассказало издание «Жэньминь жибао».

На Олимпиаду – только вакцинированные

В декабре прошлого года Оргкомитет Олимпиады совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) опубликовал «Руководство по профилактике эпидемии на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году». В многостраничном документе подробно расписывается, какие меры безопасности действуют на Олимпиаде, каким образом будет осуществляться контроль, и на каких условиях спортсмены смогут попасть на Игры.

Так, например, как минимум за 14 дней до вылета в Китай участники Олимпиады должны были пройти полный курс вакцинации от коронавируса. Кроме того, перед полетом в Поднебесную следовало сдать два ПЦР-теста с интервалом в одни сутки. Сделать это было необходимо за 96 часов до вылета в столицу Олимпиады. Уже по прилете в Пекин участники Игр сдавали еще один ПЦР-тест в аэропорту. Кроме того, во время игр тесты на COVID-19 нужно будет сдавать каждый день, загружая результаты в специальное приложение, установленное на мобильном телефоне.

Организаторы Олимпиады разработали многоступенчатую систему защиты олимпийцев и зрителей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инновационные методы

Организаторы Олимпиады постарались, чтобы нынешние Игры стали самыми современными и технологичными за всю историю олимпийского движения. Инновации активно применяются и в противоэпидемической работе. Одним из главных проектов, разработанных для безопасности участников Игр, стала биоаэрозольная система обнаружения нуклеиновых кислот COVID-19. На многочисленных спортивных объектах в Пекине установлены специальные аппараты – сборщики аэрозолей (так называют невидимую глазу взвесь из висящих в воздухе мельчайших частиц). Умные системы закачивают воздух и постоянно тестируют его на наличие коронавируса. Если хотя бы в одной из проб будет обнаружен COVID-19, система моментально сообщит об этом.

Инновации активно применяются в противоэпидемической работе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, на главных спортивных объектах и в Олимпийской деревне дежурят более ста «умных сотрудников», обеспечивающих профилактику эпидемии. Участникам Олимпиады даже не нужно снимать маски: их личность и температура тела определяются за секунду, так что «пробок» во время передвижения олимпийцев не возникает. Кроме того, на входах в олимпийские объекты установлены аппараты для дезинфекции рук.

На главных спортивных объектах и в Олимпийской деревне дежурят более ста «умных сотрудников», обеспечивающих профилактику эпидемии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый сотрудник из числа персонала Зимней Олимпиады носит на груди противоэпидемическую карточку. Она содержит специальный код здоровья: отсканировав его, можно получить полную информацию о самочувствии человека. Все данные на Олимпиаде собираются и анализируются платформой больших данных, куда поступает информация о тестах на COVID-19, мониторинге здоровья, проверке температуры тела и передвижениях участников Олимпиады.

Нынешние Игры стали самыми современными и технологичными за всю историю олимпийского движения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полная готовность в экстренных случаях

Во время Игр спортсмены и члены делегаций находится в замкнутой системе олимпийского пространства – так называемом «пузыре», пределы которого им запрещено покидать. Олимпийцы передвигаются от отеля к спортивным объектам, не контактируя с внешним миром.

Оргкомитет Олимпиады также подготовил экстренный план на случай выявления положительных случаев заболевания COVID-19. В рамках Игр создана полная информационная база, в которой содержатся, например, ежедневные расписания автобусов для всех спортсменов, а также время их отправления. Если появится информация о том, что у кого-то из спортсменов обнаружен коронавирус, можно будет быстро определить местоположение больного.