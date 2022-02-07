На Олимпиаде в Пекине используется биоаэрозольная система для контроля распространения COVID-19

Организаторы Олимпиады считают биоаэрозольную систему для контроля распространения COVID-19 одной из самых эффективных мер профилактики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине действует масштабная система безопасности против COVID-19. Это первая зимняя Олимпиада, которая организуется в условиях пандемии коронавируса. Кроме постоянного контроля за здоровьем спортсменов и членов олимпийских делегаций организаторы Игр используют инновационные технологии, которые помогают обнаружить и блокировать коронавирусную инфекцию. Одной из таких инноваций стала биоаэрозольная система обнаружения нуклеиновых кислот COVID-19.

На олимпийских объектах в Пекине установили специальные «сборщики» аэрозолей (так называют невидимую глазу взвесь из висящих в воздухе мельчайших частиц). За полчаса такие аппараты могут собрать до 12 кубических метров аэрозольных частиц и превратить их в жидкость для дезактивации вирусов. После сбора образцы тестируются мобильной испытательной станцией на наличие коронавирусной инфекции. Такая система позволяет оперативно выявлять возможное заражение ковидом и обеспечивает безопасность на зимних Олимпийских играх, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Аэрозоль представляет собой взвесь, состоящую из мельчайших частиц биологических жидкостей живых организмов. Эти микроскопические частицы имеют диаметр менее 100 мкм. Они способны длительное время оставаться в воздухе в подвешенном состоянии и быстро проникают в легкие человека, находящегося на расстоянии до одного метра. Аэрозольные частицы имеют очень высокую степень заразности, поэтому являются одним из основных путей распространения коронавируса. Рассмотрев всевозможные способы защиты, организаторы Олимпиады остановились именно на биоаэрозольной системе для контроля распространения COVID-19 как на одной из самых эффективных мер профилактики.

Напомним, зимняя Олимпиада 2022 года проходит с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом в мире, принимающим у себя и летние, и зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония открытия Олимпиады-2022 состоялась 4 февраля на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо».